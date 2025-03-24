بعد أشهر على وفاة شقيقه الأصغر.. الموت يؤلم حسين الجسمي

بعد أشهر قليلة على وفاة شقيقهم الأصغر جمال الجسمي، نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحّن فهد الجسمي، شقيقهم الأكبر حسن الجسمي.



وكتب حسين الجسمي على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأوضح تفاصيل الدفن: "موعد صلاة الجنازة: بإذن الله بعد صلاة الفجر اليوم "الأحد" في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان".



وختم المطرب الخليجي تدوينته بقوله: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويثبّته عند ، وينقّيه من الذنوب كما يُنقَّى الثوب من الدنس".



وكانت عائلة الجسمي فُجعت في شهر تشرين الثاني الماضي، بوفاة جمال في أحد الأميركية حيث كان يتلقى . (لها)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}

صدق الله العظيم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،… — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 22, 2025 Advertisement