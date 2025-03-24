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فنون ومشاهير

بعد أشهر على وفاة شقيقه الأصغر.. الموت يؤلم حسين الجسمي

Lebanon 24
24-03-2025 | 00:00
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بعد أشهر قليلة على وفاة شقيقهم الأصغر جمال الجسمي، نعى الفنان الإماراتي حسين الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحّن فهد الجسمي، شقيقهم الأكبر حسن الجسمي.

وكتب حسين الجسمي على حسابه الرسمي في موقع "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأوضح تفاصيل الدفن: "موعد صلاة الجنازة: بإذن الله بعد صلاة الفجر اليوم "الأحد" في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان".

وختم المطرب الخليجي تدوينته بقوله: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، نسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ويثبّته عند السؤال، وينقّيه من الذنوب كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس".

وكانت عائلة الجسمي فُجعت في شهر تشرين الثاني الماضي، بوفاة جمال في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية حيث كان يتلقى العلاج. (لها)
 
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