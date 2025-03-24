بعد إعلانه عن زواجه بعد رمضان.. الكشف عن عروس أحمد العوضي (فيديو)

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رد الفنان المصري أحمد العوضي على الأخبار التي تم تداولها الفترة الماضية عن نيته الزواج من من خارج الوسط الفني، مؤكدًا أنه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة، مشيرًا الى أن الجمهور له الحق في معرفة كل ما يتعلق بالفنان من الناحية المهنية فقط، لكن حياته الشخصية تظل أمرًا خاصًا لا يخص أحدًا سواه.وقال العوضي خلال ظهوره في بودكاست "The Sight" المذاع عبر منصة Watch It: "الخصوصية هي الأمر الصحيح، لا أحب أن يسألني أحد عن الخاصة، أنا متاح للجمهور كفنان، ، نجم، وبالنسبة للعمل يمكنهم سؤالي كما يشاءون، لكن الشخصية لا أتحدث عنها".وحول الشائعات التي انتشرت أخيرًا بشأن زواجه، أوضح العوضي أنه لا يرد على أي حديث يتعلق بحياته الخاصة، مؤكدًا أنه كان قد صرح سابقًا بنيته الزواج بعد رمضان، لكن الأخبار المتداولة قامت ببلورة الأمر بطريقة مختلفة.أضاف: "لا أنشغل بمثل هذه الشائعات، أراها وأسمعها لكنها لا تزعجني، تتم صياغتها بطريقة تبدو مقنعة للجمهور، وأي ألقي عليها التحية يتم ربط اسمي بها فورًا".إلى ذلك، ذكرت "الجرس" انه بعد إعلان العوضي انه سيتزوج بعد رمضان انتشرت عدة أسماء عن هوية العروس من الممثلة ميرنا نور الدين التي تُشاركه التمثيل في مسلسل "فهد البطل" وهي كانت متزوجة من عمر عطية مدرب ثم انفصلت عنه، مشيرة إلى ان هذه المعلومات غير مؤكدة حتى الآن.