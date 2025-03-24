خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه

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روت الفنانة نيكول سابا تفاصيل عن شخصية "رقية العسكري" التي تَقّدمها في مسلسل "وتقابل حبيب" أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، واصفة إياها بأنّها شخصية "استفزتها درامياً" وجعلتها تعيش مبررات وجعها، فيما عَدّت الجدل المثار حولها سواء أكان ممن كرهوها أم تعاطفوا معها "دليل نجاح" على أن الشخصية وصلت للناس.وكشفت نيكول، خلال حديثها لوسائل إعلام، عن تخوّفها من ردود الفعل تجاه شخصية رقية، التي تُجسِّد من خلالها دور امرأة تخطف رجلاً من زوجته، مؤكدة أنها بدأت تشعر بالاطمئنان بعد عرض الحلقات الأولى، خصوصاً بعد المشهد الذي جمعها بالفنان خالد سليم، حيث لاحظت تفاعل الجمهور مع الشخصية بدلاً من التركيز على الحُكم المسبق عليها.كراهية الناسواعترفت سابا قدرة الممثلة على تقديم شخصية مكروهة دون أن ينعكس ذلك على صورتها الشخصية "من أصعب الأمور في التمثيل"، لافتة إلى أنّ حماسها للمسلسل جاء لما تضمنته شخصية رقية من تركيبة نفسية معقدة استفزتها بسبب أبعادها المختلفة التي وجدت فيها فرصة للتعبير عن قدراتها التمثيلية.وأكدت أن التحدي الأكبر بالنسبة لها كان تحقيق التوازن بين إيصال أبعاد الشخصية للجمهور من دون أن يفقدوا ارتباطهم بالممثلة التي تؤديها، وهو ما رأته في إبداء جمهور إعجابهم بأدائها، فيما عبَّر كثيرون عن شعورهم بالاستفزاز من شخصية (رقية)، وهو ما اعتبرته دليلاً على نجاحها في تقديم الدور بشكل مقنع.رقية تتمتع بكاريزما وقوةودافعت نيكول عن تصرفات (رقية العسكري) بأنها ليست مجرد امرأة تسعى للسيطرة، وإنما لديها دوافعها التي تُبرِّر تصرفاتها، حيث إن رقية شخصية تتمتع بكاريزما، وشخصية ليست بالضعيفة، وهو ما ظهر في أنها تمتلك حضوراً قوياً يُبرِّر تعلق "يوسف" بها.وأكدت نيكول أن شخصية رقية كانت تحتاج إلى تحضير مكثف بسبب طبيعتها المعقدة، مع حرصها على تقديم الدور بأسلوب يجعلها تبدو واقعية من دون مبالغة، كما أنها حاولت كذلك تحقيق التوازن بين إظهار قوة الشخصية وإبراز دوافعها للتصرف بهذه الطريقة»، موضحة أن الظروف التي عاشتها وضعتها في موقف معقد، الأمر الذي دفعها إلى الحرص على إظهار الجانب الإنساني لها.مواجهة ياسمين عبد العزيزأما عن مشهد المواجهة الذي جمعها مع ياسمين عبد العزيز، فوصفته نيكول بأنه كان قوياً ومليئاً بالتوتر الدرامي، بالإضافة لأنه كان يحمل قدراً من العنف والانفعال، ما تطلَّب استعداداً نفسياً خاصاً، لكنه في الوقت نفسه كان من المشاهد التي ساهمت في إبراز العلاقة بين الشخصيتين بشكل واضح.أتأنى في اختياراتيأمّا عن تَمَهُلّها في أعمالها ودِراستها جيداً، فقالت نيكول إنها تحرص على التأني في قبول أيّ عمل، سواء أكان في التمثيل أم الغناء؛ مرجعة ذلك لتركيزها على جودة المشروع أكثر من عدد الأعمال التي تقدمها،إذ أوضحت أنّها تحب الغناء على المسرح والتفاعل المباشر مع الجمهور، لكنّها ترى أن التمثيل أكثر تحدياً، لأنّه يمنح الفنان فرصة لتقديم شخصيات تظلُّ عالقة في أذهان المشاهدين لفترات طويلة.أبحث عن المختلفواختتمت نيكول سابا بأنها تؤمن بأن التمثيل والغناء مجالان يكمل أحدهما الآخر، لكنها تختار العمل في أي منهما وفقاً للفرص المتاحة والجودة المقدمة، مشيرة إلى أنّها تبحث عن الاختلاف في الأدوار الدرامية التي تقدمها. (لها)