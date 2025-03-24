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فنون ومشاهير

مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)

Lebanon 24
24-03-2025 | 05:56
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علّق مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" حول الأحداث الممكنة والمقترحة لإنهاء العمل، مستغرباً تركيز الغالبية على زواج "ليل" و"فارس".

وكتب المؤلف عمرو محمود ياسين في منشور على فيسبوك اقتراحات ممكن أن تحصل في نهاية المسلسل، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، حيث كتب "هو انتوا يا جماعه بغض النظر عن الاحداث وعن النهاية اللي خلاص اتكتبت وكله مقدر ومكتوب .. بس انتوا بجد عايزين فارس وليل يتجوزوا؟ طيب ما ممكن مثلا نجوز رقية لخالد طايل وفارس يتجوز فرح و(كاريمان في السر) وليل ويوسف يتصالحوا ونلم شمل الاسره وعسل كده .. ولا ايه؟".
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ليتفاعل الجمهور بشكل كبير من اقتراحات، معبرين عن انزعاجهم من عودة "ليل"، الشخصية التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز الى "يوسف"، الشخصية التي يقدمها النجم خالد سليم، مشددين على ضرورة تطبيق رغبتهم بارتباط "ليل" من "فارس" الشخصية التي يقدمها النجم كريم فهمي.

وتتفاعل ياسمين بشكل واسع مع أحداث المسلسل وتفاعل الجمهور الكبير، معبرة عن سعادتها من النجاح الذي يحققه العمل منذ بداية شهر رمضان المبارك، ويتصدر العمل التريند على السوشيال ميديا، وسط تفاعل كبير من الجمهور من خلال تركيب الصور والمقاطع الطريفة والعفوية المناسبة للأحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب، عدد كبير من النجوم إلى جانب ياسمين عبد العزيز، من بينهم نيكول سابا، بسنت شوقي، وخالد سليم وكريم فهمي محمود ياسين جونيور، وأنوشكا، رشوان توفيق، صلاح عبدالله، وآخرين، والعمل من إخراج محمد الخبيري، وتأليف عمرو محمود ياسين.(لها)
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