Advertisement

فنون ومشاهير

مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)

Lebanon 24
24-03-2025 | 06:29
A-
A+
Doc-P-1337779-638784166170675866.png
Doc-P-1337779-638784166170675866.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسبب مسلسل "تحت سابع أرض"، باستقالة مسؤول في جامعة دمشق احتجاجًا على تصوير مشاهد داخل مكتب يضم وثائق مهمة، دون إذن منه، وعبر كسر باب المكتب.
Advertisement

وكشف الدكتور مروان الراعي عن تفاصيل الحادثة عبر حسابه في "فيسبوك"، ونشر صورة لطلب إعفاء رسمي من منصبه كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب المسلسل الذي يلعب بطولته النجمان تيم حسن وكاريس بشار.

وقال الراعي في تعليق على الحادثة: " اضطررت بأن استقيل من مهامي كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب مسلسل تلفزيوني يسمى تحت سابع أرض، بسبب اقتحام مكتب التصنيف وخلع القفل ليتم تصوير المسلسل ضمن المكتب".

وأضاف المكتب يضم "أكثر من 157550 من بيانات ومعلومات الجامعة إضافة لأوراق امتحانية ينتظر نتيجتها طلاب الجامعة، يتبين بأن عمل أكثر من عام ونصف العام في سبيل الجامعة يذهب دون معنى".

وأوضح الراعي أنه تبين له "بأن تصوير مشهد من مسلسل تلفزيوني أهم من تصنيف الجامعة واعتماديتها والاعتراف بشهادة خريجها".

كما أورد في نص كتاب الاستقالة تفاصيل أخرى عن الحادثة، وبينها إفراغ المكتب من محتوياته خلال تصوير المسلسل في الداخل.

ولم تعلق جامعة دمشق ولا الشركة المنتجة للمسلسل على الحادثة التي أثارت الكثير من الانتقادات لصنّاع المسلسل. (ارم)
مواضيع ذات صلة
الشامي مفاجأة مسلسل "تحت سابع أرض"
lebanon 24
24/03/2025 16:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الشامي يغنّي تتر مسلسل "تحت سابع أرض"... عمل غير مألوف
lebanon 24
24/03/2025 16:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
lebanon 24
24/03/2025 16:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجاحه الكبير.. تيم حسن يكشف أسراراً عن "تحت سابع أرض" (فيديو)
lebanon 24
24/03/2025 16:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:56 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:19 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:27 | 2025-03-24
05:56 | 2025-03-24
05:19 | 2025-03-24
05:09 | 2025-03-24
05:04 | 2025-03-24
04:33 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24