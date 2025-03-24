20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)
Lebanon 24
24-03-2025
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب مسلسل "تحت سابع أرض"، باستقالة مسؤول في جامعة دمشق احتجاجًا على تصوير مشاهد داخل مكتب يضم وثائق مهمة، دون إذن منه، وعبر كسر باب
المكتب
.
Advertisement
وكشف الدكتور مروان الراعي عن تفاصيل
الحادثة
عبر حسابه في "فيسبوك"، ونشر صورة لطلب إعفاء رسمي من منصبه كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب المسلسل الذي يلعب بطولته النجمان تيم حسن وكاريس بشار.
وقال الراعي في تعليق على الحادثة: " اضطررت بأن استقيل من مهامي كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب مسلسل تلفزيوني يسمى تحت سابع أرض، بسبب اقتحام مكتب التصنيف وخلع القفل ليتم تصوير المسلسل ضمن المكتب".
وأضاف
المكتب
يضم "أكثر من 157550 من بيانات ومعلومات
الجامعة
إضافة لأوراق امتحانية ينتظر نتيجتها طلاب
الجامعة
، يتبين بأن عمل أكثر من عام ونصف العام في سبيل
الجامعة
يذهب دون معنى".
وأوضح الراعي أنه تبين له "بأن تصوير مشهد من مسلسل تلفزيوني أهم من تصنيف
الجامعة
واعتماديتها والاعتراف بشهادة خريجها".
كما أورد في نص
كتاب
الاستقالة تفاصيل أخرى عن
الحادثة
، وبينها إفراغ
المكتب
من محتوياته خلال تصوير المسلسل في الداخل.
ولم تعلق جامعة دمشق ولا الشركة المنتجة للمسلسل على
الحادثة
التي أثارت الكثير من الانتقادات لصنّاع المسلسل. (ارم)
مواضيع ذات صلة
الشامي مفاجأة مسلسل "تحت سابع أرض"
Lebanon 24
الشامي مفاجأة مسلسل "تحت سابع أرض"
24/03/2025 16:11:04
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الشامي يغنّي تتر مسلسل "تحت سابع أرض"... عمل غير مألوف
Lebanon 24
الشامي يغنّي تتر مسلسل "تحت سابع أرض"... عمل غير مألوف
24/03/2025 16:11:04
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
Lebanon 24
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
24/03/2025 16:11:04
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نجاحه الكبير.. تيم حسن يكشف أسراراً عن "تحت سابع أرض" (فيديو)
Lebanon 24
بعد نجاحه الكبير.. تيم حسن يكشف أسراراً عن "تحت سابع أرض" (فيديو)
24/03/2025 16:11:04
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد نجاح برنامجه.. فنان مصري يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات
Lebanon 24
بعد نجاح برنامجه.. فنان مصري يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات
09:27 | 2025-03-24
24/03/2025 09:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)
Lebanon 24
مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)
05:56 | 2025-03-24
24/03/2025 05:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه
Lebanon 24
خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه
05:19 | 2025-03-24
24/03/2025 05:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت ببدلة رقص في رمضان.. هكذا ردت النجمة المصرية الشهيرة على الانتقادات التي طالتها
Lebanon 24
أطلت ببدلة رقص في رمضان.. هكذا ردت النجمة المصرية الشهيرة على الانتقادات التي طالتها
05:09 | 2025-03-24
24/03/2025 05:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من نجاحه الكبير.. الجمهور غاضب من تيم حسن بسبب هذا المشهد
Lebanon 24
على الرغم من نجاحه الكبير.. الجمهور غاضب من تيم حسن بسبب هذا المشهد
05:04 | 2025-03-24
24/03/2025 05:04:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
15:00 | 2025-03-23
23/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
10:30 | 2025-03-23
23/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
12:30 | 2025-03-23
23/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
17:00 | 2025-03-23
23/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
02:30 | 2025-03-24
24/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:27 | 2025-03-24
بعد نجاح برنامجه.. فنان مصري يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات
05:56 | 2025-03-24
مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" يُحدث ضجة.. هذا ما كشفه عن النهاية! (صورة)
05:19 | 2025-03-24
خطفت رجلا من زوجته.. هذا ما قالته نيكول سابا عن شخصية "رقية العسكري" والنجاح الذي تُحققه
05:09 | 2025-03-24
أطلت ببدلة رقص في رمضان.. هكذا ردت النجمة المصرية الشهيرة على الانتقادات التي طالتها
05:04 | 2025-03-24
على الرغم من نجاحه الكبير.. الجمهور غاضب من تيم حسن بسبب هذا المشهد
04:33 | 2025-03-24
بين جيسيكا عازار ونبيلة عواد.. من الأفضل بالنسبة لديانا فاخوري؟ شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
24/03/2025 16:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24