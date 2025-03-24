مسلسل "تحت سابع أرض" يتسبب باستقالة مسؤول سوري (صورة)

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وكشف الدكتور مروان الراعي عن تفاصيل عبر حسابه في "فيسبوك"، ونشر صورة لطلب إعفاء رسمي من منصبه كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب المسلسل الذي يلعب بطولته النجمان تيم حسن وكاريس بشار.وقال الراعي في تعليق على الحادثة: " اضطررت بأن استقيل من مهامي كمدير لمكتب تصنيف جامعة دمشق بسبب مسلسل تلفزيوني يسمى تحت سابع أرض، بسبب اقتحام مكتب التصنيف وخلع القفل ليتم تصوير المسلسل ضمن المكتب".وأضاف يضم "أكثر من 157550 من بيانات ومعلومات إضافة لأوراق امتحانية ينتظر نتيجتها طلاب ، يتبين بأن عمل أكثر من عام ونصف العام في سبيل يذهب دون معنى".وأوضح الراعي أنه تبين له "بأن تصوير مشهد من مسلسل تلفزيوني أهم من تصنيف واعتماديتها والاعتراف بشهادة خريجها".كما أورد في نص الاستقالة تفاصيل أخرى عن ، وبينها إفراغ من محتوياته خلال تصوير المسلسل في الداخل.ولم تعلق جامعة دمشق ولا الشركة المنتجة للمسلسل على التي أثارت الكثير من الانتقادات لصنّاع المسلسل. (ارم)