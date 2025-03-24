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فنون ومشاهير

بعد نجاح برنامجه.. فنان مصري يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:27
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حصل الفنان المصري سامح حسين على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح أحدث المنضمين إلى قائمة الفنانين والمبدعين الذين نالوا هذا الامتياز، تقديراً لإسهاماته في مجال الفن والإعلام.
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ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع النجاح الذي حققه برنامجه الرمضاني "قطايف" والذي يقدم محتوى هادفا يتعلق بالأخلاق الحسنة والسلوكيات الرشيدة، عبر الحسابات الرسمية للفنان على منصات التواصل. 

ويعد منح الإقامة الذهبية للفنانين والمبدعين في الإمارات تقليدا يستهدف تكريم الشخصيات المؤثرة في المشهد الثقافي والفني العربي.

وحقق البرنامج مشاهدات مليونية في غضون أيام قليلة وتصدر الترند وخطف الأنظار، رغم أنه  لم تسبقه أي إعلانات أو تنويهات دعائية من أي نوع، كما بدا واضحا أنه لم يحظ بميزانية تُذكر، ومع ذلك صار حديث الوسطين الفني والإعلامي. 

ويعتمد البرنامج على توجيه النصائح بشكل مبسط عبر نبرة هادئة مع لمسة من الصدق على طريقة "ما يخرج من القلب يصل إلى القلب" في مدى زمني يتراوح بين 7 إلى 10 دقائق، في إطار من الطاقة الإيجابية وبث روح الأمل والتفاؤل والتحريض على حسن الأخلاق والطموح.

ويمزج البرنامج بين خطاب التنمية البشرية والنصائح العامة من ناحية وبين الاستشهادات الدينية والأمثلة المتعددة من القصص الإسلامية من ناحية أخرى، في أسلوب يتميز بالحميمية والبساطة. 
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