بعد نجاح برنامجه.. فنان مصري يحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

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حصل الفنان المصري سامح حسين على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات المتحدة، ليصبح أحدث المنضمين إلى الفنانين والمبدعين الذين نالوا هذا الامتياز، تقديراً لإسهاماته في مجال الفن والإعلام.ويأتي هذا التكريم بالتزامن مع النجاح الذي حققه برنامجه الرمضاني "قطايف" والذي يقدم محتوى هادفا يتعلق بالأخلاق الحسنة والسلوكيات الرشيدة، عبر الحسابات للفنان على منصات التواصل.ويعد منح الإقامة الذهبية للفنانين والمبدعين في الإمارات تقليدا يستهدف تكريم الشخصيات المؤثرة في المشهد الثقافي والفني .وحقق البرنامج مشاهدات مليونية في غضون أيام قليلة وتصدر الترند وخطف الأنظار، رغم أنه لم تسبقه أي أو تنويهات دعائية من أي نوع، كما بدا واضحا أنه لم يحظ بميزانية تُذكر، ومع ذلك صار حديث الوسطين الفني والإعلامي.ويعتمد البرنامج على توجيه النصائح بشكل مبسط عبر نبرة هادئة مع لمسة من الصدق على طريقة "ما يخرج من القلب يصل إلى القلب" في مدى زمني يتراوح بين 7 إلى 10 دقائق، في إطار من الطاقة الإيجابية وبث روح الأمل والتفاؤل والتحريض على حسن الأخلاق والطموح.ويمزج البرنامج بين خطاب التنمية البشرية والنصائح العامة من ناحية وبين الاستشهادات الدينية والأمثلة المتعددة من القصص الإسلامية من ناحية أخرى، في أسلوب يتميز بالحميمية والبساطة.