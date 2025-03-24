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فنون ومشاهير

وأخيرًا.. ماغي بو غصن تكتشف هوية والدتها البيولوجية!

Lebanon 24
24-03-2025 | 10:04
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شهدت الحلقة 24 من مسلسل بالدم تطورات درامية قوية، حيث تتخذ "غالية" (ماغي بو غصن) قرارات صعبة للحفاظ على ترابط عائلتها، وذلك بعد كشف "جانيت" (جوليا قصار) السرّ الذي أخفته لسنوات، والذي يتعلق بالحقيقة الصادمة حول والدتها البيولوجية، "إكرام" (سمارة نهرا).  
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في خطوة غير متوقعة، تحتجز "ديانا" (بديع أبو شقرا) كلًا من "غالية" وابنته "نايا"، مما يدفع "طارق" إلى التدخل بعدما أبلغ الشرطة. ورغم محاولاته إقناعها بالعدول عن تصرفها، ترفض "ديانا" التراجع، لينتهي الموقف بصراع يؤدي إلى إنقاذ "غالية" و"نايا". في المقابل، تتخذ "غالية" قرارًا مفاجئًا بإسقاط حقها في الدعوى ضد "ديانا"، وتحويلها للعلاج النفسي نظرًا لحالتها المضطربة.  

في جانب آخر من الأحداث، تصرّ "جانيت" على الكشف عن ماضيها، حيث تقرر إخبار "غالية" بأنها ليست ابنتها البيولوجية، بل أن والدتها الحقيقية هي "إكرام". هذا الاكتشاف يفتح الباب أمام تطورات جديدة قد تغيّر مجرى الأحداث في الحلقات المقبلة.  

من ناحية أخرى، تتعقّد الأمور بين "تمارا" (جيسي عبدو) و"وليد" (باسم مغنية) بعد قضاء ليلة معًا، ما يدفع "تمارا" للصراع مع مشاعرها. فهي تجد نفسها ممزقة بين الحفاظ على صداقتها مع "ليان" (رولا بقسماتي) وإخفاء حقيقة علاقتها المتطورة مع "وليد"، مما يزيد من حدة التوتر بين الشخصيات.  

مع نهاية الحلقة، تبدو الأجواء مهيأة لمزيد من التصعيد، خصوصًا بعد اكتشاف "غالية" لهوية والدتها، واستمرار "نظيرة" في تعقيد العلاقات بين الأبطال، مما ينذر بمفاجآت كبرى في الحلقات القادمة من بالدم. (فوشيا)
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