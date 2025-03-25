كانت تقود سيارتها.. شاهدوا ماذا حصل مع كاريس بشار في أحد شوارع دمشق (فيديو)

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انتشر فيديو للممثلة كاريس بطلة المسلسل الرمضاني "تحت سابع ارض" عبر .وبدت كاريس وهي تقود سيارتها في أحد في احدث ظهور لها لتجمعها صدفة بالاعلامي موسى العمر الذي تبادل اطراف الحديث معها وأشاد بجمالها.ليقوم بعدها احدهم بسؤالها عن الدولار لتجيبه بطريقة طريفة: "آخ عندي".