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فنون ومشاهير
كانت تقود سيارتها.. شاهدوا ماذا حصل مع كاريس بشار في أحد شوارع دمشق (فيديو)
Lebanon 24
25-03-2025
|
04:27
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انتشر فيديو للممثلة
السورية
كاريس
بشار
بطلة المسلسل الرمضاني "تحت سابع ارض" عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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وبدت كاريس وهي تقود سيارتها في أحد
شوارع
دمشق
في احدث ظهور لها لتجمعها صدفة بالاعلامي موسى العمر الذي تبادل اطراف الحديث معها وأشاد بجمالها.
ليقوم بعدها احدهم بسؤالها عن الدولار لتجيبه بطريقة طريفة: "آخ عندي".
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