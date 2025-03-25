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فنون ومشاهير
رامي عياش تعرّض للتنمر في طفولته.. وهذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
25-03-2025
|
10:22
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تحدث الفنان اللبناني رامي عياش في مقابلة اعلامية عن محطات هامة في حياته الشخصية والمهنية. وكشف عن تجربته مع التنمر في طفولته، حيث كان يعاني بسبب الفراغ بين أسنانه وصعوبة نطق بعض الحروف، ما عرضه لتعليقات سلبية. وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار ظاهرة التنمر بشكل أكبر، مؤكداً ضرورة مواجهتها.
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كما أعرب عن تضامنه مع الفنانة كارول سماحة التي تعرضت لحملة تنمر بسبب مظهرها، مؤكدًا أن الجمال الحقيقي ينبع من الشخصية والروح، وأن لكل فرد الحق في اتخاذ قراراته الشخصية حول مظهره الخارجي.
فيما يتعلق بمسيرته الفنية، تحدث عياش عن فترة صعبة شهدت انتقادات أدت إلى توقفه عن العمل لمدة عامين. ومع ذلك، كانت مصر نقطة التحول في مسيرته، حيث حصل على فرصة عمل هناك استمرت أربعة أشهر، مما ساعده
على استعادة
ثقته بنفسه وتحقيق نجاحات كبيرة. وأكد أن حضوره القوي في الساحة
المصرية
كان محطّة فارقة في مشواره الفني.
وعن الشائعات المتعلقة بتهربه من الخدمة
العسكرية
، نفى عياش صحتها، موضحًا أنه كان معفيًا من الخدمة بسبب دراسته الجامعية في هندسة الديكور وعلم النفس، ما منحه إعفاءً قانونيًا. كما أشار إلى أن شقيقه كان يؤدي الخدمة
العسكرية
في ذلك الوقت، ما أتاح له إعفاءً إضافيًا، مؤكداً أسفه لعدم تمكنه من أداء الخدمة
العسكرية
رغم رغبته في ذلك. (ارم نيوز)
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