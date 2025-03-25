بعد زواجهما.. كاريس بشار تكتشف خيانة تيم حسن!

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شهدت الحلقة 25 من مسلسل "تحت سابع أرض" تطورات درامية بارزة، حيث اكتشفت بلقيس (كاريس بشار) خيانة موسى الناجي (تيم حسن). بدأت الأحداث حينما فتح شقيق موسى، زين (أنس طيارة)، باب غرفة راما (سارة بركة) ليشعر بأن هناك شخصًا آخر داخلها، مما دفعه للرحيل. وفي الوقت نفسه، زار موسى دلال خانوم (منى واصف)، التي نصحته بعدم خيانة بلقيس، محذرة من العواقب الوخيمة.بعدها عرفت راما من بلقيس عن عيد موسى وطلبت منه الاحتفال به، وهو ما وافق عليه. خلال الاحتفال، اصطحب زين بلقيس ورنا (رهام القصار) إلى منزل راما، وهناك اكتشفت بلقيس خيانة موسى. رغم محاولات موسى للتصالح، إلا أن بلقيس كانت مصممة على الانتقام. كما حاول موسى تصحيح علاقته مع شقيقه زين، لكن الأخير طلب حصته من النقود للسفر بعيدًا.وفيما يتعلق بمهيب (مجد فضة)، فقد حاول أن يقنع راما بالبقاء معه، إلا أنها اختارت شقيقها موسى. أما بلقيس، فقد زارت قبر والدها حيث اكتشفت وصيته التي طلب فيها وضع 100 مزورة في خزنة منزله كل يوم.وفي تطور آخر، قام شخص بسرقة الأموال المزورة التي أنتجها موسى، مما جعله يشك في مهيب، إلا أن الأخير نفى تورطه. وفي منير العجان (تيسير إدريس) إلى محل الصرافة، أخبر موسى بأن البضاعة أصبحت بحوزته.كيف الحلقة؟ الحلقة شهدت حدثًا صادمًا عندما ذهبت رنا لمصالحة مهيب، فوجدته قد انتحر، مما شكل نهاية مفاجئة للأحداث في هذه الحلقة. (فوشيا)