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فنون ومشاهير
طوني عيسى يعبّر عن حبه لابنته على طريقته
Lebanon 24
10-04-2025
|
16:09
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نشر الممثل اللبناني
طوني
عيسى
مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على
انستغرام
، وثق من خلاله أجمل اللحظات التي عاشها مع ابنته "تاليا" حتى الآن.
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وظهر
عيسى
في اللقطة الأولى من المقطع وهو يستمتع بوقته مع ابنته في الحديقة، قبل أن يظهر في اللقطة الثانية وهو يحملها بين يديه.
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