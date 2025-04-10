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فنون ومشاهير

طوني عيسى يعبّر عن حبه لابنته على طريقته

Lebanon 24
10-04-2025 | 16:09
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نشر الممثل اللبناني طوني عيسى مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، وثق من خلاله أجمل اللحظات التي عاشها مع ابنته "تاليا" حتى الآن.
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وظهر عيسى في اللقطة الأولى من المقطع وهو يستمتع بوقته مع ابنته في الحديقة، قبل أن يظهر في اللقطة الثانية وهو يحملها بين يديه.
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