طوني عيسى يعبّر عن حبه لابنته على طريقته

Advertisement

نشر الممثل اللبناني مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على ، وثق من خلاله أجمل اللحظات التي عاشها مع ابنته "تاليا" حتى الآن.وظهر في اللقطة الأولى من المقطع وهو يستمتع بوقته مع ابنته في الحديقة، قبل أن يظهر في اللقطة الثانية وهو يحملها بين يديه.