ورد الخال منزعجة من هذا الأمر: "نحنا عرب" (صورة)

Advertisement

وجّهت الفنانة ورد انتقادًا صريحًا لمن سمتهم بـ"المهووسين" باستخدام اللغة في أحاديثهم ، من عرب، وذلك في منشور لافت عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).وقالت الخال بأسلوب ساخر: "كلمة، كلمتين، يا خيّ جملة بالإنكليزي بقلب الحديث، فهمنا، بتقطع.. طيب، كل صاير بالإنكليزي، واي؟!". ثم تابعت مؤكدة هويتها : "نحنا عرب، عرب نحنا". وختمت منشورها برسالة بالإنكليزية حملت نبرة تنبيه: "We are dear, don’t forget that."