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فنون ومشاهير

ورد الخال منزعجة من هذا الأمر: "نحنا عرب" (صورة)

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:00
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وجّهت الفنانة اللبنانية ورد الخال انتقادًا صريحًا لمن سمتهم بـ"المهووسين" باستخدام اللغة الإنكليزية في أحاديثهم اليومية، بالرغم من أنهم عرب، وذلك في منشور لافت عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا).
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وقالت الخال بأسلوب ساخر: "كلمة، كلمتين، يا خيّ جملة بالإنكليزي بقلب الحديث، فهمنا، بتقطع.. طيب، كل الحكي صاير بالإنكليزي، واي؟!". ثم تابعت مؤكدة هويتها العربية: "نحنا عرب، عرب نحنا". وختمت منشورها برسالة بالإنكليزية حملت نبرة تنبيه: "We are arabs dear, don’t forget that."
 


ويأتي هذا الموقف من ورد الخال في سياق النقاش المتجدد حول الهوية اللغوية والثقافية في المجتمعات العربية، لاسيما مع تزايد استخدام المصطلحات الأجنبية في الحياة اليومية وعلى منصات التواصل.
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