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فنون ومشاهير
بعد ظهوره بإطلالة غريبة في مهرجان شهير.. تحرك رسمي ضد محمد رمضان!
Lebanon 24
14-04-2025
|
13:36
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أعلن
اتحاد النقابات
الفنية
المصرية
أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق الفنان محمد
رمضان
عقب التأكد من حقيقة الصور والفيديوهات المتداولة والمنسوبة له خلال حفل له بالولايات المتحدة.
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وقال سيد محمود
المستشار الإعلامي
لاتحاد
النقابات
الفنية، في بيان إنه عقب التأكد من الصور والفيديوهات التي خرجت من الحفل سيتم التحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية كونه فنانًا ويمثل صورة الفن المصري.
ولفت الفنان محمد رمضان الأنظار بإطلالة غريبة في أول ظهور له بمهرجان "Coachella" الشهير، وصفت بأنها "خروج عن المألوف" خلال حفل له أحياه مساء الأحد وسط حضور عالمي ضخم.
وتصدّر رمضان التريند على
مواقع التواصل الاجتماعي
بسبب اختياره لملابس أثارت موجة من الجدل والتعليقات الساخنة عن إطلالته في المهرجان الموسيقي الشهير Coachella بالولايات المتحدة الأميركية، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم.
وظهر محمد رمضان بقطعة
علوية
"توب" مزيّنة بسلاسل معدنية وقطع ذهبية واكسسوارات، بطراز يشبه الأزياء الفرعونية مع لمسة عصرية جريئة، ونسّقها مع عباءة سوداء مفتوحة مطرّزة من
الأطراف
، وأكمل الإطلالة بإكسسوارات لامعة ونظارة شمسية، مع لوك مسرحي لافت يناسب أجواء المهرجان. (روسيا اليوم)
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