بعد ظهوره بإطلالة غريبة في مهرجان شهير.. تحرك رسمي ضد محمد رمضان!

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وقال سيد محمود لاتحاد الفنية، في بيان إنه عقب التأكد من الصور والفيديوهات التي خرجت من الحفل سيتم التحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية كونه فنانًا ويمثل صورة الفن المصري.ولفت الفنان محمد رمضان الأنظار بإطلالة غريبة في أول ظهور له بمهرجان "Coachella" الشهير، وصفت بأنها "خروج عن المألوف" خلال حفل له أحياه مساء الأحد وسط حضور عالمي ضخم.وتصدّر رمضان التريند على بسبب اختياره لملابس أثارت موجة من الجدل والتعليقات الساخنة عن إطلالته في المهرجان الموسيقي الشهير Coachella بالولايات المتحدة الأميركية، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم.وظهر محمد رمضان بقطعة "توب" مزيّنة بسلاسل معدنية وقطع ذهبية واكسسوارات، بطراز يشبه الأزياء الفرعونية مع لمسة عصرية جريئة، ونسّقها مع عباءة سوداء مفتوحة مطرّزة من ، وأكمل الإطلالة بإكسسوارات لامعة ونظارة شمسية، مع لوك مسرحي لافت يناسب أجواء المهرجان. (روسيا اليوم)