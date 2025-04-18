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فنون ومشاهير

متأثرا بأزمة صحية مفاجئة.. فنان كبير في ذمة الله

Lebanon 24
18-04-2025 | 04:00
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غيب الموت، صباح اليوم الجمعة، الفنان المصري سليمان عيد، عن عمر يناهز 64 عاما.
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وتعرض الفنان الراحل لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عبد سليمان، نجل الفنان، إن صلاة الجنازة ستقام على والده بعد صلاة الجمعة اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.
 
وولد سليمان عيد في 17 نشرين الأول 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم "الإرهاب والكباب"، أمام الزعيم عادل إمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

وشارك في أفلام "طيور الظلام" و "النوم في العسل" و"همام في أمستردام" والعديد من المسلسلات التلفزيونية، ليصل رصيده إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية. (العربية)
 
سليمان عيد
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