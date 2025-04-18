متأثرا بأزمة صحية مفاجئة.. فنان كبير في ذمة الله

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وتعرض الفنان لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.



وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " "، قال عبد سليمان، نجل الفنان، إن صلاة الجنازة ستقام على والده بعد اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ . غيب الموت، الجمعة، الفنان المصري عيد، عن عمر يناهز 64 عاما.وتعرض الفنان لأزمة صحية مفاجئة، نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " "، قال عبد سليمان، نجل الفنان، إن صلاة الجنازة ستقام على والده بعد اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ .

وولد سليمان عيد في 17 نشرين الأول 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات العشرين.



وكان دوره في فيلم "الإرهاب والكباب"، أمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.



وشارك في أفلام "طيور " و " في " و"همام في أمستردام" والعديد من المسلسلات التلفزيونية، ليصل رصيده إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية. (العربية)