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فنون ومشاهير

كان في حزنٍ شديدٍ... فنان ينهار خلال تشييع سليمان عيد

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:02
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انهار الفنان صلاح عبدالله بالبكاء خلال مشاركته في تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد، اليوم الجمعة، في المسجد الكبير في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.
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وظهر عبدالله في حالة حزن شديد، فيما سانده الفنان كريم محمود عبدالعزيز الذي حاول احتضانه وتقديم الدعم له أثناء دخولهما المسجد. (روسيا اليوم)
 
 
 
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