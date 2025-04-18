كان في حزنٍ شديدٍ... فنان ينهار خلال تشييع سليمان عيد

انهار الفنان بالبكاء خلال مشاركته في تشييع جثمان الفنان ، اليوم الجمعة، في في المجمع الإسلامي بالشيخ .

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وظهر في حالة حزن شديد، فيما سانده الفنان الذي حاول احتضانه وتقديم الدعم له أثناء دخولهما . (روسيا اليوم)