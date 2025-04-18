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فنون ومشاهير

ممثل سوريّ عن سلاف فواخرجي: ما بتخاف ترجع على الشام لهذا السبب

Lebanon 24
18-04-2025 | 10:15
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قال الممثل يزن السيّد إنّ "الممثلة سلاف فواخرجي ما بدها حدا يمسكلها ايدها ليرجعها على الشام".
 
 
وأضاف: "سلاف إذا بدها تنزل على الشام بتنزل معززة مكرمة".
 
 
وعن تهديد سلاف بالقتل، قال السيّد: "شو بدك بالكلام على السوشال ميديا، سلاف ما بتخاف تجي على الشام لأنّ ما فيه يإيدها دم".
 
 
وكشف أنّ هناك ممثلاً سوريّاً راحلاً "فيه بإيدو دمّ"، لكنه رفض الإفصاح عن إسمه. (رصد لبنان 24)
 
 
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