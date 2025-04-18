ممثل سوريّ عن سلاف فواخرجي: ما بتخاف ترجع على الشام لهذا السبب

قال الممثل يزن السيّد إنّ "الممثلة ما بدها حدا يمسكلها ايدها ليرجعها على ".

وأضاف: "سلاف إذا بدها تنزل على الشام بتنزل معززة مكرمة".

وعن تهديد سلاف بالقتل، قال السيّد: " بالكلام على ، سلاف ما بتخاف تجي على الشام لأنّ ما فيه يإيدها دم".

وكشف أنّ هناك ممثلاً سوريّاً راحلاً "فيه بإيدو دمّ"، لكنه رفض الإفصاح عن إسمه. (رصد 24)