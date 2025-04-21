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فنون ومشاهير
بدت وكأنها شقيقته.. جمال والدة باسل خياط حديث الجمهور تعرّفوا إليها (صورة)
Lebanon 24
21-04-2025
|
01:00
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تم تداول صورة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
جمعت النجم السوري
باسل خياط
وزوجته
ناهد زيدان
ووالدته.
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وأثنى الجمهور على جمال والدة
باسل
خياط
وملامحها الطبيعية
الناعمة
.
ولفت الجمهور إلى الشبه الكبير بين ملامح باسل ووالدته، حيث أشادوا بمحافظتها على جمالها
الطبيعي
، مشيرين إلى أن ملامح وجهها تؤكد عدم خضوعها لعمليات تجميل، فيما ذهب البعض للقول إنها أجمل من زوجته.
هذا وقد أوضح عدد من المعلقين بأنهم تفاجأوا أن السيدة في الصورة هي والدة باسل خياط، معتقدين بأنها شقيقته، لأن فارق العمر بينهما بدا وكأنه ليس كبيرًا، وقال معلقون إن هذه الصورة هي الأولى لوالدة باسل يتم نشرها على مواقع التواصل، خاصة وأن الأخير يحرص فقط على نشر صور مع زوجته وابنه، لافتين إلى أن خياط ورث وسامته من جمال والدته، فيما طالب البعض من محبيه بنشر صور لوالده.
يُذكر ان باسل يُشارك في المسلسل
التركي
المعرب "آسر" إلى جانب نخبة من
الممثلين
اللبنانيين والسوريين.
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