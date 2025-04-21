بدت وكأنها شقيقته.. جمال والدة باسل خياط حديث الجمهور تعرّفوا إليها (صورة)

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وأثنى الجمهور على جمال والدة وملامحها الطبيعية . تم تداول صورة عبر جمعت النجم السوري وزوجته ووالدته.وأثنى الجمهور على جمال والدة وملامحها الطبيعية .

ولفت الجمهور إلى الشبه الكبير بين ملامح باسل ووالدته، حيث أشادوا بمحافظتها على جمالها ، مشيرين إلى أن ملامح وجهها تؤكد عدم خضوعها لعمليات تجميل، فيما ذهب البعض للقول إنها أجمل من زوجته.



هذا وقد أوضح عدد من المعلقين بأنهم تفاجأوا أن السيدة في الصورة هي والدة باسل خياط، معتقدين بأنها شقيقته، لأن فارق العمر بينهما بدا وكأنه ليس كبيرًا، وقال معلقون إن هذه الصورة هي الأولى لوالدة باسل يتم نشرها على مواقع التواصل، خاصة وأن الأخير يحرص فقط على نشر صور مع زوجته وابنه، لافتين إلى أن خياط ورث وسامته من جمال والدته، فيما طالب البعض من محبيه بنشر صور لوالده.



يُذكر ان باسل يُشارك في المسلسل المعرب "آسر" إلى جانب نخبة من اللبنانيين والسوريين.