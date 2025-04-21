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فنون ومشاهير

في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفصح برفقة زوجها محمد صوفان (صور)

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:30
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احتفلت الإعلامية جيسيكا عازار بعيد الفصح برفقة عائلتها.
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ونشرت جيسيكا فيديو عبر خاصية الستوري على تطبيق انستغرام فيديو وثقت من خلاله احتفالها بالعيد برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان وابنها فهد وابنتها شاهة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفت المتابعون فخامة منزلها الذي زين بزينة عيد الفصح.

يُذكر ان منزل جيسيكا الكائن في بيروت يحتوي على حوض سباحة.

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