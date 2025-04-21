في منزلها الفخم في بيروت.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد الفصح برفقة زوجها محمد صوفان (صور)

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ونشرت فيديو عبر خاصية الستوري على تطبيق فيديو وثقت من خلاله احتفالها بالعيد برفقة زوجها رجل الأعمال وابنها فهد وابنتها شاهة. احتفلت الإعلامية بعيد برفقة عائلتها.ونشرت فيديو عبر خاصية الستوري على تطبيق فيديو وثقت من خلاله احتفالها بالعيد برفقة زوجها رجل الأعمال وابنها فهد وابنتها شاهة.

ولفت المتابعون فخامة منزلها الذي زين بزينة .



يُذكر ان منزل جيسيكا الكائن في بيروت يحتوي على حوض سباحة.