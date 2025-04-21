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فنون ومشاهير

يُعاني من 6 كسور ونزيف في الرئة.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع (صورة)

Lebanon 24
21-04-2025 | 02:33
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حرص الفنان التركي بيرك أتان على طمأنة محبيه وذلك بعد الحادث المروع الذي تعرض له، وكشف من خلال منشور عن تطورات حالته الصحية، مشيراً إلى أنه يعاني من 6 كسور ويحتاج الى بعض الوقت للتعافي بشكل كامل.
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وكتب نجم مسلسل "جبل القلب" في منشوره: "أصدقائي الأعزاء، أشكر من كل قلبي كل من اتصل وسأل واهتم. محبتكم أعادت لي قوتي. أنا الآن في المنزل مع عائلتي، وأقضي فترة من الراحة، وسأعود أقوى بإذن الله".

وجاء هذا التعليق بعد منشوره الذي أثار قلق محبيه الذي كتب فيه: "أردت أن أخبركم بنفسي على آخر التطورات. أعاني حالياً من 6 كسور، بالإضافة إلى تمزق وغضروف في ضلعي الأيمن. وقد تم تركيب مصرف طبي للتعامل مع النزيف والتورم في الرئة الناتج عن كسر حاد في أحد أجزائها. أمر بمرحلة صعبة، لكن الحمد لله على كل حال. من المرجح أن أظل في المستشفى لمدة أسبوع على الأقل".

وأضاف: "أنا ممتن لكل من تواصل وسأل وخصّني بدعائه وكلماته الطيبة، بارك الله فيكم جميعاً".(لها)

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