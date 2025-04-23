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فنون ومشاهير

ملابس كاجوال وحفل بسيط.. لقطات مسربة من زواج نجمة عالمية تُحدث ضجة! (صور)

Lebanon 24
23-04-2025 | 03:38
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سربت لقطات من عقد قران الممثلة كريستين ستيوارت على الكاتبة ديلان ماير، وكانت الأجواء بسيطة في حفل خاص أُقيم في منزلها بمدينة لوس أنجلوس يوم الأحد الماضي، وبحضور عدد محدود من المدعوين.
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وانتشرت الصور في وسائل الاعلام العالمية وظهرت بطلة twilight في غاية السعادة بشعرها الأشقر القصير، وظهرت في احدى اللقطات متأثرة خلال قراءة حبيبتها لعهود الرواج الخاصة بها، وفي لقطة أخرى كانت تضع الخاتم بإصبع ماير وتحتضنها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لموقع TMZ أن من بين الحضور كانت الممثلة آشلي بنسون وزوجها براندون ديفيس. وأن ستيوارت وماير حصلتا على رخصة الزواج يوم الثلاثاء الماضي في مقاطعة لوس أنجلوس.

وبعد تسريب الصور، اعادت النجمة العالمية نشرها على انستغرام واظهرت لقطات الباباراتزي من حفل عقد القران الخاص وظهرت فيه بملابس كاجوال بسيطة منسقة مع صديقتها وحملتا باقتين من الورود باللونين الأبيض والازرق، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وطالب بعضهم باتخاذ اجراءات قانونية بحقها على اعتبار انها شخصية مؤثرة.

ويعود أول لقاء بين ستيوارت وماير إلى عام 2013 في موقع تصوير أحد الأفلام، فيما بدأت علاقتهما العاطفية في عام 2019 بعد انفصال ستيوارت عن عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل. وفي عام 2021، أعلنت ستيوارت خطوبتهما، مشيرة إلى أن ماير هي من بادرت بطلب الزواج.

تفاعل الجمهور الاميركي بشكل واسع مع الخبر وتفاوتت التعليقات بين من اعترض على الأمر بكلمات نابية، منتقدين هذه الزيجة وهاجموا ستيوارت بقسوة على اعتبار انها شخص مؤثر وتصرفاتها خاطئة وتحسب ضدها، وبين من اعتبر انها حرية شخصية ولا يحق لأحد التدخل بحياتها وقراراتها ومشاعرها.(لها)

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