ملابس كاجوال وحفل بسيط.. لقطات مسربة من زواج نجمة عالمية تُحدث ضجة! (صور)

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وانتشرت الصور في وسائل الاعلام العالمية وظهرت بطلة twilight في غاية السعادة بشعرها ، وظهرت في اللقطات متأثرة خلال قراءة حبيبتها لعهود الرواج الخاصة بها، وفي لقطة أخرى كانت تضع الخاتم بإصبع ماير وتحتضنها. سربت لقطات من عقد قران الممثلة ستيوارت على الكاتبة ديلان ماير، وكانت الأجواء بسيطة في حفل خاص أُقيم في منزلها بمدينة الماضي، وبحضور عدد محدود من المدعوين.وانتشرت الصور في وسائل الاعلام العالمية وظهرت بطلة twilight في غاية السعادة بشعرها ، وظهرت في اللقطات متأثرة خلال قراءة حبيبتها لعهود الرواج الخاصة بها، وفي لقطة أخرى كانت تضع الخاتم بإصبع ماير وتحتضنها.

إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة لموقع TMZ أن من بين الحضور كانت الممثلة آشلي بنسون وزوجها براندون ديفيس. وأن ستيوارت وماير حصلتا على رخصة الزواج يوم الثلاثاء الماضي في لوس أنجلوس.



وبعد تسريب الصور، اعادت النجمة العالمية نشرها على واظهرت لقطات الباباراتزي من حفل عقد القران الخاص وظهرت فيه بملابس كاجوال بسيطة منسقة مع صديقتها وحملتا باقتين من الورود باللونين والازرق، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وطالب بعضهم باتخاذ اجراءات قانونية بحقها على اعتبار انها شخصية مؤثرة.



ويعود أول لقاء بين ستيوارت وماير إلى عام 2013 في موقع تصوير أحد ، فيما بدأت علاقتهما العاطفية في عام 2019 بعد انفصال ستيوارت عن عارضة الأزياء ستيلا ماكسويل. وفي عام 2021، أعلنت ستيوارت خطوبتهما، مشيرة إلى أن ماير هي من بادرت بطلب الزواج.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع وتفاوتت التعليقات بين من اعترض على الأمر بكلمات نابية، منتقدين هذه الزيجة وهاجموا ستيوارت بقسوة على اعتبار انها شخص مؤثر وتصرفاتها خاطئة وتحسب ضدها، وبين من اعتبر انها حرية شخصية ولا يحق لأحد بحياتها وقراراتها ومشاعرها.(لها)