بالفيديو... فنان لبنانيّ معروف جدّاً مُرشّح للإنتخابات

أعلن الفنان عن ترشّحه للمقعد الإختياريّ في منطقة المصيطبة في .

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وأشار إلى أنّ إحدى صديقاته قالت له إنّ والدتها ستأتي من للتصويت له.

وعن إمكانية الترشّح للنيابة، قال " بهل شغلة".