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فنون ومشاهير

بالفيديو... فنان لبنانيّ معروف جدّاً مُرشّح للإنتخابات

Lebanon 24
23-04-2025 | 06:40
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أعلن الفنان أحمد دوغان عن ترشّحه للمقعد الإختياريّ في منطقة المصيطبة في بيروت.
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وأشار إلى أنّ إحدى صديقاته قالت له إنّ والدتها ستأتي من كندا للتصويت له.
 
 
وعن إمكانية الترشّح للنيابة، قال دوغان "شو بدي بهل شغلة".
 
 
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