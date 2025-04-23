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فنون ومشاهير

بعد إنفصالها عن وائل كفوري... أنجيلا بشارة تُوجّه سؤالاً إليكم ما قالته (صور)

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:30
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وجّهت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري سؤالاً، وكتبت عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام": "لماذا الأمّ غير مسموح لها بالحصول على جوازات سفر أولادها بعد الإنفصال؟"
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وأضافت بشارة: "أم هي إحدى وسائل العقاب والسيطرة؟"
 
 
 
 
 
 
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