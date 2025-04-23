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فنون ومشاهير
بعد إنفصالها عن وائل كفوري... أنجيلا بشارة تُوجّه سؤالاً إليكم ما قالته (صور)
Lebanon 24
23-04-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
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A-
وجّهت
أنجيلا بشارة
طليقة الفنان
وائل كفوري
سؤالاً، وكتبت عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
": "لماذا الأمّ غير مسموح لها بالحصول على جوازات سفر أولادها بعد الإنفصال؟"
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وأضافت بشارة: "أم هي إحدى وسائل العقاب والسيطرة؟"
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