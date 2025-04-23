بعد إنفصالها عن وائل كفوري... أنجيلا بشارة تُوجّه سؤالاً إليكم ما قالته (صور)

وجّهت طليقة الفنان سؤالاً، وكتبت عبر خاصية " " عبر حسابها على " ": "لماذا الأمّ غير مسموح لها بالحصول على جوازات سفر أولادها بعد الإنفصال؟"

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وأضافت بشارة: "أم هي إحدى وسائل العقاب والسيطرة؟"