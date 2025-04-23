بعد مسيرة فنيّة طويلة... ممثل في ذمة الله (صورة)

توفي الفنان ، بعد مسيرة فنية حافلة ومتميزة، ترك خلالها بصمة خاصة في قلوب الجمهور من خلال أدواره المتنوعة والمميزة التي جسدها على مدار سنوات طويلة.

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وحتى الآن لم تعلن أسرة عن موعد أو مكان تشييع الجنازة، وسط حالة من الشديد التي انتابت زملاءه ومحبيه في الوسط الفني وجماهيره الذين تأثروا برحيله.



وحرص الدكتور نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب ، حيث نعى الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، مقدما خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه.

وقال في نعيه: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأضاف: "كان فنانًا خلوقًا، وقدم أعمالًا مهمة ستظل خالدة في السينما والتلفزيون. خالص العزاء لأسرته وكل محبيه". (روسيا اليوم)