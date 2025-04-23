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فنون ومشاهير

بعد مسيرة فنيّة طويلة... ممثل في ذمة الله (صورة)

Lebanon 24
23-04-2025 | 07:58
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توفي الفنان القدير عبد المنعم عيسى، بعد مسيرة فنية حافلة ومتميزة، ترك خلالها بصمة خاصة في قلوب الجمهور من خلال أدواره المتنوعة والمميزة التي جسدها على مدار سنوات طويلة.
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وحتى الآن لم تعلن أسرة الراحل عن موعد أو مكان تشييع الجنازة، وسط حالة من الحزن الشديد التي انتابت زملاءه ومحبيه في الوسط الفني وجماهيره الذين تأثروا برحيله.

وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تقديم واجب العزاء، حيث نعى الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، مقدما خالص التعازي إلى أسرته ومحبيه.
 
وقال في نعيه: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
 
وأضاف: "كان فنانًا خلوقًا، وقدم أعمالًا مهمة ستظل خالدة في ذاكرة السينما والتلفزيون. خالص العزاء لأسرته وكل محبيه". (روسيا اليوم) 
 
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