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فنون ومشاهير

رحيله أحزن الجميع... هذا هو سبب وفاة الإعلاميّ صبحي عطري

Lebanon 24
23-04-2025 | 08:47
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بعدما أحزن خبر موته الوسط الفنيّ والإعلاميّ، كشف سمير أسعد خال الإعلاميّ السوريّ الراحل صبحي عطري سبب وفاة إبن شقيقته.
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وكتب أسعد عبر حسابه على "فيسبوك": "الرحمة والسكينة والسلام لروحك يا خال ابن شقيقتي الشاب الطيب الإعلامي صبحي عطري جراء ذبحة صدرية. السلام لروحك الجميلة".
 
 
 
 
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