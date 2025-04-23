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فنون ومشاهير

بعدما أطلت في فيديو وهي تبكي... ماذا كشفت نادين نجيم؟

Lebanon 24
23-04-2025 | 09:33
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حسمت الممثلة نادين نسيب نجيم الجدل الذي أثاره رواد مواقع التواصل مؤخراً، بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه وكأنها تبكي بسبب شعورها بالوحدة، مؤكدة أن ما تم تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة، وأن القصة "مفبركة تماماً".

وقالت نادين: "كنت أضحك مع معجبيني، ولم أكن أبكي إطلاقاً، بل بالعكس كنت أضحك على نفسي". 

وأكدت أن بعض الأشخاص استغلوا الفيديو بشكل غير دقيق لإثارة القلق بشأن حالتها النفسية، معبرة عن أملها في أن يتوقف الناس عن تداول هذه التصريحات غير الصحيحة، التي لا تعكس مشاعرها الحقيقية.

وتابعت: "كنا الصبح، كنت أضحك غمازتي كانت ظاهرة، وكنت أمازح جمهوري إنه كيف أعمل صبحية معهم وهم وراء الشاشات، لكن فوجئت بكم الأخبار الذي نُشر في كثير من المواقع في توقيت واحد" وطلبت تحري الدقة في نقل الأخبار. (الامارات 24)
 
 
 
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