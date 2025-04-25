منهم أصالة وفضل شاكر.. نجوم يتصدرون قائمة الشرف في نقابة فناني سوريا

تكريما لإسهاماتهم الفنية ومواقفهم والوطنية الداعمة لقضايا الشعب السوري، أصدرت الفنانين السوريين، برئاسة مازن الناطور، قرارات رسمية بمنح عضوية للفنانة أصالة نصري، والفنان اللبناني فضل ، والموسيقار السوري العالمي جندلي، والفنان الشعبي أحمد القسيم.

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فقد أكد النقيب الناطور في تصريح له عقب صدور القرارات: "نشكر من كل فنان آمن برسالته وعمل من أجلها، ووقف إلى جانب الحق ورفض المغريات الزائفة. هذا التكريم هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الشرفاء، لأن الفن رسالة ومسؤولية".



واعتبرت أصالة نصري، المعروفة بموقفها العلني المؤيد للثورة السورية، من أول الفنانين الذين عبروا عن دعمهم لمطالب الشعب السوري في والكرامة، رغم ما تعرضت له من تضييق ومنع رسمي من العودة إلى وطنها لفترات طويلة.

أما الفنان اللبناني فضل شاكر، فعبّر عن تضامنه مع السوريين في أكثر من مناسبة، مؤكدًا دعمه لقضايا الشعوب المظلومة، ورافضًا استخدام الفن في الظلم أو التغطية عليه.



كما يعدّ مالك جندلي، الموسيقار السوري في ، من أبرز الوجوه الثقافية السورية في الخارج، إذ استخدم موسيقاه كوسيلة ، وقدم مؤلفات عالمية سلطت على معاناة الشعب السوري، مثل مقطوعته الشهيرة "وطني أنا"، التي أصبحت رمزًا للمقاومة السلمية، إضافة إلى سيمفونية "وردة الصحراء" التي قُدمت في مناسبات دولية كرسالة سلام من .

أما أحمد القسيم، فهو فنان شعبي سوري، فقد لعب دورًا بارزًا في نبض السوري من خلال أعماله الغنائية التراثية والوطنية، وشارك في العديد من الفعاليات المناصرة لحقوق الشعب السوري في الداخل والخارج، مجسدًا بفنه هموم الناس ومطالبهم. (العربية)