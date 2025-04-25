رداً على الأخبار حول اعتزاله.. فنان شهير يكشف موقفه

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كشف الفنان عن موقفه من فكرة اعتزال الفن، وذلك رداً على الأخبار التي تم تداولها عبر حول اعتزال عدد من النجوم خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه فكّر في هذه الخطوة قبل نجاحه في مسلسل "آدم"، الذي عُرض عام 2011، وتشارك بطولته مع النجم .وقال المصري في تصريحات إعلامية: " ما هسيب الفن لأن معنديش شغلانة تانية، وبحترم مهنتي وفقدت الشغف وجالي إحباط".