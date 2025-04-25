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فنون ومشاهير
رداً على الأخبار حول اعتزاله.. فنان شهير يكشف موقفه
Lebanon 24
25-04-2025
|
03:00
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كشف الفنان
ماجد المصري
عن موقفه من فكرة اعتزال الفن، وذلك رداً على الأخبار التي تم تداولها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
حول اعتزال عدد من النجوم خلال الفترة الحالية، مشيراً الى أنه فكّر في هذه الخطوة قبل نجاحه في مسلسل "آدم"، الذي عُرض عام 2011، وتشارك بطولته مع النجم
تامر حسني
.
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وقال المصري في تصريحات إعلامية: "
عمري
ما هسيب الفن لأن معنديش شغلانة تانية، وبحترم مهنتي وفقدت الشغف وجالي إحباط".
وتابع: "كنت حاسس إني بشتغل وخلاص قبل ما أقدم مسلسل "آدم"، وبعد النجاح الكبير حصلت نقلة لي وعمري ما هعتزل". (لها)
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