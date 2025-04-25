جديد سلاف فواخرجي.. إليكم ما كشفه مصدر مقرب منها

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وقال المصدر لـ" " إن سلاف قررت الإقامة في مصر بشكل كامل، خاصة أنها تلقت دعماً قوياً من بعض الفن المصري الذين ساندوها في تلك المحنة. بعدما قررت شطب عضويتها، كشف مصدر مقرب من الممثلة عزمها الاستقرار في مصر.وقال المصدر لـ" " إن سلاف قررت الإقامة في مصر بشكل كامل، خاصة أنها تلقت دعماً قوياً من بعض الفن المصري الذين ساندوها في تلك المحنة.

كما أضاف أنها تحاول جادة الحصول على تصريح مزاولة في مصر، من خلال ، حتى تتمكن من المشاركة في أعمال درامية خلال الفترة المقبلة.



إلى ذلك، أوضح أنها تلقت بالفعل بعض العروض من عدد من المنتجين الذين أكدوا رغبتهم القوية في التعاون معها، خاصة أنها شاركت سابقا في عدة أعمال، وحققت انتشارا جيدا بين قائمة النجوم السوريين المقيمين في .

هذا وأشار إلى أن عددا من النجوم السوريين دعموا سولاف، لكنهم لم يكشفوا عن هويتهم نظرا لمشاركتهم في أعمال درامية ، ما قد يعرضهم لخلاف مع . (العربية)