Advertisement

فنون ومشاهير

جديد سلاف فواخرجي.. إليكم ما كشفه مصدر مقرب منها

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1351736-638811763435044851.jpg
Doc-P-1351736-638811763435044851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما قررت نقابة الفنانين السوريين شطب عضويتها، كشف مصدر مقرب من الممثلة السورية سلاف فواخرجي عزمها الاستقرار في مصر.
Advertisement

وقال المصدر لـ"العربية" إن سلاف قررت الإقامة في مصر بشكل كامل، خاصة أنها تلقت دعماً قوياً من بعض نجوم الفن المصري الذين ساندوها في تلك المحنة.
 
كما أضاف أنها تحاول جادة الحصول على تصريح مزاولة مهنة التمثيل في مصر، من خلال نقابة المهن التمثيلية، حتى تتمكن من المشاركة في أعمال درامية مصرية خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أوضح أنها تلقت بالفعل بعض العروض من عدد من المنتجين الذين أكدوا رغبتهم القوية في التعاون معها، خاصة أنها شاركت سابقا في عدة أعمال، وحققت انتشارا جيدا بين قائمة النجوم السوريين المقيمين في القاهرة.
 
هذا وأشار إلى أن عددا من النجوم السوريين دعموا سولاف، لكنهم لم يكشفوا عن هويتهم نظرا لمشاركتهم في أعمال درامية سورية، ما قد يعرضهم لخلاف مع نقابة الممثلين. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
سلاف فواخرجي غاضبة... إليكم ما قالته
lebanon 24
25/04/2025 15:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل سوريّ عن سلاف فواخرجي: ما بتخاف ترجع على الشام لهذا السبب
lebanon 24
25/04/2025 15:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو إبن سلاف فواخرجي حديث مواقع التواصل... إليكم ما فعله
lebanon 24
25/04/2025 15:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إلهام شاهين تدعم سلاف فواخرجي والأخيرة تردّ (فيديو)
lebanon 24
25/04/2025 15:04:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:26 | 2025-04-25
06:12 | 2025-04-25
05:22 | 2025-04-25
03:00 | 2025-04-25
01:00 | 2025-04-25
23:00 | 2025-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24