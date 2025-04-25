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فنون ومشاهير
جديد سلاف فواخرجي.. إليكم ما كشفه مصدر مقرب منها
Lebanon 24
25-04-2025
|
04:30
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بعدما قررت
نقابة الفنانين السوريين
شطب عضويتها، كشف مصدر مقرب من الممثلة
السورية
سلاف فواخرجي
عزمها الاستقرار في مصر.
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وقال المصدر لـ"
العربية
" إن سلاف قررت الإقامة في مصر بشكل كامل، خاصة أنها تلقت دعماً قوياً من بعض
نجوم
الفن المصري الذين ساندوها في تلك المحنة.
كما أضاف أنها تحاول جادة الحصول على تصريح مزاولة
مهنة
التمثيل
في مصر، من خلال
نقابة المهن التمثيلية
، حتى تتمكن من المشاركة في أعمال درامية
مصرية
خلال الفترة المقبلة.
إلى ذلك، أوضح أنها تلقت بالفعل بعض العروض من عدد من المنتجين الذين أكدوا رغبتهم القوية في التعاون معها، خاصة أنها شاركت سابقا في عدة أعمال، وحققت انتشارا جيدا بين قائمة النجوم السوريين المقيمين في
القاهرة
.
هذا وأشار إلى أن عددا من النجوم السوريين دعموا سولاف، لكنهم لم يكشفوا عن هويتهم نظرا لمشاركتهم في أعمال درامية
سورية
، ما قد يعرضهم لخلاف مع
نقابة
الممثلين
. (العربية)
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