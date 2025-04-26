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فنون ومشاهير

تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)

Lebanon 24
26-04-2025 | 02:18
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يبدو أن النجم العالمي براد بيت يستعد ليكلل قصة حبه لحبيبته مصممة المجوهرات إنيس دي رامون بالزواج، إذ أكدت مصادر مطلعة أنه تقدم بطلب الزواج منها بشكل خاص وبعيداً عن وسائل الإعلام.
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ونقلت وسائل اعلام عالمية تقارير تفيد بأن النجم العالمي طلب بشكل رومانسي يد محبوبته قبل توجهه إلى نيوزيلندا لتصوير فيلم جديد سيغيب فيها لمدة ستة أسابيع.
 
 
 
 
 
 
ويبدو أن نجم هوليوود قد تخطى نهائياً علاقته السابقة مع طليقته النجمة انجلينا جولي وما رافقها من مشاكل، ويخطط مع حبيبته لعقد قرانهما رسمياً في أواخر الصيف أو أوائل الخريف القادم، في حفل زفاف كنسي بسيط يضمّ العائلة والأصدقاء، وعددٍ من نجوم الصف الأول في هوليوود، وسيكون الزواج الثالث له حيث تزوج لأول مرة من الممثلة جنيفر أنيستون، ومن ثم من أنجلينا جولي

ويحرص براد بيت منذ فترة على التواجد بشكل دائم مع إنيس دي رامون، وظهرا مؤخراً في موقع تصوير فيلمه الجديد وبدا في غاية السعادة والهدوء، واستعاد بريقه وجاذبيته وهذا ما لاحظه الجمهور بشكل واضح مع انتشار صوره مع الصبية الحسناء التي وقفت إلى جانبه خلال محنة طلاقه التي استمرت لمدة طويلة، وتحملت معه كل الضغوط من دون أن تتراجع عن دعمها له.
 
 
 
 

يذكر ان علاقة النجم الاميركي البالغ من العمر 61 عاما، بحبيبته التي تصغره بـ 29 عاما بدأت عام 2022، واستمرت الى هذا الوقت وهي تتجه لتكون أكثر جدية في الفترة المقبلة.(لها)



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