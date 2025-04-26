أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)

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تسبب الفنان المصري بموجة من التساؤلات على ، بعد تصريحه في لقاء إعلامي بأنه يستعد للإعلان عن ارتباط رسمي بعد ، من دون أن يكشف عن اسم الفنانة التي سيرتبط بها، مكتفيًا بالقول: "هعلن بعد العيد عن ارتباطي… وهي فنانة محترمة أوي، وهتفهمني كويس."وعقب هذا التصريح، بدأ الجمهور يربط بين كلام وظهوره الأخير مع زميلته الفنانة ، خاصة بعد مشاركتهما معًا في مسلسل " "، حيث لاحظ البعض انسجامًا واضحًا بينهما خلال كواليس التصوير، ما جعل البعض يرى أنها الأقرب لأن تكون العروس التي أشار إليها العوضي.