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فنون ومشاهير

أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:09
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تسبب الفنان المصري أحمد العوضي بموجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحه في لقاء إعلامي بأنه يستعد للإعلان عن ارتباط رسمي بعد عيد الفطر، من دون أن يكشف عن اسم الفنانة التي سيرتبط بها، مكتفيًا بالقول: "هعلن بعد العيد عن ارتباطي… وهي فنانة محترمة أوي، وهتفهمني كويس."
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وعقب هذا التصريح، بدأ الجمهور يربط بين كلام العوضي وظهوره الأخير مع زميلته الفنانة ميرنا نور الدين، خاصة بعد مشاركتهما معًا في مسلسل "فهد البطل"، حيث لاحظ البعض انسجامًا واضحًا بينهما خلال كواليس التصوير، ما جعل البعض يرى أنها الأقرب لأن تكون العروس التي أشار إليها العوضي.
 
 
 
 
 
ورغم انتشار هذه الأحاديث، فإن العوضي لم يؤكد أو ينفي ارتباطه بميرنا، كما لم تُعلّق الأخيرة حتى الآن على ما يُتداول عبر مواقع السوشيال ميديا.

وحتى يصدر إعلان رسمي من الطرفين، تبقى هذه التوقعات مجرد اجتهادات من المتابعين، في انتظار المفاجأة التي وعد بها العوضي.(الجمهور الإخباري)

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