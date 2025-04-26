17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ابن شقيق فنانة شهيرة يحتفل بزفاف والدته.. وينشر صورا من الحفل
Lebanon 24
26-04-2025
|
03:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل مدير التصوير
محمود شاهين
، ابن شقيق الفنانة
المصرية
إلهام شاهين
، بعقد قران والدته أمل الصيفي على السفير علي الحلواني في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء.
Advertisement
ونشر محمود عبر خاصية
ستوري
على تطبيق إنستغرام صوراً من عقد القران.
وأمل الصيفي تنتمى لأسرة فنية كبيرة فهي ابنة الفنانة الراحلة زهرة
العلا
والمخرج الراحل حسن الصيفي، وهى شقيقة كل من المخرجة
منال الصيفي
والمنتج
عمرو الصيفي
.
وينتمي محمود
شاهين
لعائلة فنية كبيرة، حيث إنه ابن المنتج
أيمن شاهين
وابن شقيق النجمة إلهام شاهين.(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
27/04/2025 02:01:50
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
دموع ورقص ومفاجآت... فنانة شهيرة تحتفل بزفافها من منتج بأجواء حالمة (فيديو)
Lebanon 24
دموع ورقص ومفاجآت... فنانة شهيرة تحتفل بزفافها من منتج بأجواء حالمة (فيديو)
27/04/2025 02:01:50
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ ليس جيّداً... فنانة تنشر صوراً برفقة والدها بالتبنّي من المستشفى
Lebanon 24
وضعه الصحيّ ليس جيّداً... فنانة تنشر صوراً برفقة والدها بالتبنّي من المستشفى
27/04/2025 02:01:50
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون عروس 2025.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها الليلة (صور)
Lebanon 24
ستكون عروس 2025.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها الليلة (صور)
27/04/2025 02:01:50
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كارثة أدت لإصابة العشرات في حفل تامر حسني.. هذا ما سقط على الجمهور! (صور)
Lebanon 24
كارثة أدت لإصابة العشرات في حفل تامر حسني.. هذا ما سقط على الجمهور! (صور)
16:33 | 2025-04-26
26/04/2025 04:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حسن الرداد يكشف أسراراً جديدة عن سليمان عيد
Lebanon 24
حسن الرداد يكشف أسراراً جديدة عن سليمان عيد
14:00 | 2025-04-26
26/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكم بالحبس وغرامة.. نيشان إلى السجن بسبب اعلامية مصرية!
Lebanon 24
حكم بالحبس وغرامة.. نيشان إلى السجن بسبب اعلامية مصرية!
11:15 | 2025-04-26
26/04/2025 11:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تكشف: لا مشكلة بأن أكون زوجة ثانية أو رابعة
Lebanon 24
نجمة شهيرة تكشف: لا مشكلة بأن أكون زوجة ثانية أو رابعة
08:40 | 2025-04-26
26/04/2025 08:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع عفوي من داخل السيارة... عاصي الحلاني يغني أغنتيه الجديدة مع ابنته دانا
Lebanon 24
مقطع عفوي من داخل السيارة... عاصي الحلاني يغني أغنتيه الجديدة مع ابنته دانا
07:32 | 2025-04-26
26/04/2025 07:32:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة شريط كاسيت".. إليسا تُثير الجدل بإطلالتها خلال حفلها في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة شريط كاسيت".. إليسا تُثير الجدل بإطلالتها خلال حفلها في باريس شاهدوا ماذا ارتدت (فيديو)
01:05 | 2025-04-26
26/04/2025 01:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)
Lebanon 24
أحمد العوضي يلمّح لارتباطه رسمياً… وزفافه من زميلته الحسناء حديث السوشيال ميديا! (صور)
03:09 | 2025-04-26
26/04/2025 03:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسينات على الأجور الاثنين
Lebanon 24
تحسينات على الأجور الاثنين
22:15 | 2025-04-25
25/04/2025 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب في لبنان.. بيانٌ من وزير العمل
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب في لبنان.. بيانٌ من وزير العمل
05:42 | 2025-04-26
26/04/2025 05:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
02:18 | 2025-04-26
26/04/2025 02:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:33 | 2025-04-26
كارثة أدت لإصابة العشرات في حفل تامر حسني.. هذا ما سقط على الجمهور! (صور)
14:00 | 2025-04-26
حسن الرداد يكشف أسراراً جديدة عن سليمان عيد
11:15 | 2025-04-26
حكم بالحبس وغرامة.. نيشان إلى السجن بسبب اعلامية مصرية!
08:40 | 2025-04-26
نجمة شهيرة تكشف: لا مشكلة بأن أكون زوجة ثانية أو رابعة
07:32 | 2025-04-26
مقطع عفوي من داخل السيارة... عاصي الحلاني يغني أغنتيه الجديدة مع ابنته دانا
04:51 | 2025-04-26
زوجته فنانة مُعتزلة.. ابن بطل مسلسل "آسر" سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته تعرّفوا إليه (صورة)
فيديو
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
Lebanon 24
أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو)
23:56 | 2025-04-23
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
Lebanon 24
بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم
09:23 | 2025-04-21
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
27/04/2025 02:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24