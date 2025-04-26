ابن شقيق فنانة شهيرة يحتفل بزفاف والدته.. وينشر صورا من الحفل



Advertisement

ونشر محمود عبر خاصية على تطبيق إنستغرام صوراً من عقد القران. احتفل مدير التصوير ، ابن شقيق الفنانة ، بعقد قران والدته أمل الصيفي على السفير علي الحلواني في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء.ونشر محمود عبر خاصية على تطبيق إنستغرام صوراً من عقد القران.

وأمل الصيفي تنتمى لأسرة فنية كبيرة فهي ابنة الفنانة الراحلة زهرة والمخرج الراحل حسن الصيفي، وهى شقيقة كل من المخرجة والمنتج .



وينتمي محمود لعائلة فنية كبيرة، حيث إنه ابن المنتج وابن شقيق النجمة إلهام شاهين.(اليوم السابع)