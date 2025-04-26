Advertisement

فنون ومشاهير

ابن شقيق فنانة شهيرة يحتفل بزفاف والدته.. وينشر صورا من الحفل

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1352147-638812611893830405.jpg
Doc-P-1352147-638812611893830405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفل مدير التصوير محمود شاهين، ابن شقيق الفنانة المصرية إلهام شاهين، بعقد قران والدته أمل الصيفي على السفير علي الحلواني في جو اقتصر على الأهل والأصدقاء.
Advertisement

 ونشر محمود عبر خاصية ستوري على تطبيق إنستغرام صوراً من عقد القران.
 
 
 
 
 
 
 
 
 وأمل الصيفي تنتمى لأسرة فنية كبيرة فهي ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج الراحل حسن الصيفي، وهى شقيقة كل من المخرجة منال الصيفي والمنتج عمرو الصيفي.

وينتمي محمود شاهين لعائلة فنية كبيرة، حيث إنه ابن المنتج أيمن شاهين وابن شقيق النجمة إلهام شاهين.(اليوم السابع)
 
 

مواضيع ذات صلة
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
lebanon 24
27/04/2025 02:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
دموع ورقص ومفاجآت... فنانة شهيرة تحتفل بزفافها من منتج بأجواء حالمة (فيديو)
lebanon 24
27/04/2025 02:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وضعه الصحيّ ليس جيّداً... فنانة تنشر صوراً برفقة والدها بالتبنّي من المستشفى
lebanon 24
27/04/2025 02:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ستكون عروس 2025.. فنانة شهيرة تحتفل بزفافها الليلة (صور)
lebanon 24
27/04/2025 02:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:15 | 2025-04-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-04-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:33 | 2025-04-26
14:00 | 2025-04-26
11:15 | 2025-04-26
08:40 | 2025-04-26
07:32 | 2025-04-26
04:51 | 2025-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24