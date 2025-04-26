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فنون ومشاهير

كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. فنان لبناني شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته الحسناء (فيديو)

Lebanon 24
26-04-2025 | 03:58
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انتشر فيديو للفنان مروان خوري وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته ندى رمال في أحد المطاعم في بيروت
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وبدا مروان وندى وهما يغنيان بحماسة، وأمامها قالب حلوى. 
 
 
 
 
يُذكر ان ندى كانت متزوجة سابقا وهي أم لابنتين. 

وتزوجت ندى بالفنان مروان خوري في كانون الأول عام 2022.
 
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