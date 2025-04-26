كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. فنان لبناني شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته الحسناء (فيديو)

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وبدا مروان وندى وهما يغنيان بحماسة، وأمامها قالب حلوى. انتشر فيديو للفنان وهو يحتفل بعيد ميلاد زوجته في أحد المطاعم في .وبدا مروان وندى وهما يغنيان بحماسة، وأمامها قالب حلوى.

يُذكر ان ندى كانت متزوجة سابقا وهي أم لابنتين.



وتزوجت ندى بالفنان مروان في كانون الأول عام 2022.