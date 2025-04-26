زوجته فنانة مُعتزلة.. ابن بطل مسلسل "آسر" سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته تعرّفوا إليه (صورة)

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وأطل عمر في الصورة برفقة والدته الفنانة المعتزلة . انتشرت صور عبر لإبن الفنان السوري "عمر".وأطل عمر في الصورة برفقة والدته الفنانة المعتزلة .

ولفت المتابعون إلى الشبه الكبير بين عمر ووالده.



يُذكر ان سامر المصري يُشارك حاليا في المسلسل المُعرب "آسر" إلى جانب نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.