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فنون ومشاهير
زوجته فنانة مُعتزلة.. ابن بطل مسلسل "آسر" سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته تعرّفوا إليه (صورة)
Lebanon 24
26-04-2025
|
04:51
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انتشرت صور عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
لإبن الفنان السوري
سامر المصري
"عمر".
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وأطل عمر في الصورة برفقة والدته الفنانة المعتزلة
نيفين عزام
.
ولفت المتابعون إلى الشبه الكبير بين عمر ووالده.
يُذكر ان سامر المصري يُشارك حاليا في المسلسل
التركي
المُعرب "آسر" إلى جانب نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.
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