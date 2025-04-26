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فنون ومشاهير

زوجته فنانة مُعتزلة.. ابن بطل مسلسل "آسر" سامر المصري يلفت الأنظار بوسامته تعرّفوا إليه (صورة)

Lebanon 24
26-04-2025 | 04:51
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انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإبن الفنان السوري سامر المصري "عمر".
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وأطل عمر في الصورة برفقة والدته الفنانة المعتزلة نيفين عزام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ولفت المتابعون إلى الشبه الكبير بين عمر ووالده.

يُذكر ان سامر المصري يُشارك حاليا في المسلسل التركي المُعرب "آسر" إلى جانب نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين. 

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