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فنون ومشاهير

يعيش بحالة حزن شديد... فنان يتحدّث عن مرض إبنته الرضيعة (صورة)

Lebanon 24
27-04-2025 | 09:36
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حالة من الحزن والحيرة يعيشها الفنان المصري أحمد عبد الحميد، بسبب مرض ابنته الرضيعة، التي ولدت قبل شهرين وتعاني مرضا لم يستطع الأطباء في تشخيصه.
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وظلّ الفنان المصري لأيام طويلة يطلب من متابعيه ومحبيه الدعاء لابنته، كي تتجاوز تلك المرحلة الصحية.

ويبدو أن الفنان المصري صار يشعر بالعجز أمام التساؤلات التي يتلقاها باستمرار حول ابنته، وهو ما دفعه للكتابة عبر حسابه على "فيسبوك"، ليؤكد أن طفلته ليلى أتمت الشهرين، دون أن يحتضنها لمرة واحدة. (العربية)
 
 
 
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