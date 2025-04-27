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فنون ومشاهير
وفاة جد جاستن بيبر.. والأخير ينعاه بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
27-04-2025
|
15:27
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يمر النجم الكندي
جاستن بيبر
بمرحلة صعبة من حياته، ويبدو أن الأمور لا تتحسن خاصة بعد وفاة جده بروس ديل
في دار
رعاية روتاري
ستراتفورد
بيرث
في ستراتفورد،
أونتاريو
، يوم الخميس الماضي.
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نعى جاستن
بيبر
جده المحب بمنشور مؤثر يستذكر فيه أكثر اللحظات الطريفة التي جمعتهما، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، مُرفقًا بصورة قديمة لهما تعود لعام 2009.
وكتب بيبر:
بابا
، لطالما سلبتُ كل أموالك، أتذكر أنك أخبرتني أن جدتي أعطتك مصروفًا أسبوعيًّا قدره 20 دولارًا!..كنتُ دائمًا أقنعك بإنفاقه على الوجبات الخفيفة في مباراة الهوكي مساء الجمعة. كنتَ تُعطيني إياه على مضض.
وأكمل بيبر تعليقه مستذكرًا المزيد من الذكريات الجميلة مع جده، ومعبّرًا عن مدى افتقاده له، قائلًا: لا أطيق الانتظار لرؤيتك قريبًا في الجنة.
واختتم بيبر حديثه: سأفتقدك. سأتألم. وسأجلس وأدع نفسي أتذكر كل الأوقات الرائعة التي قضيناها. وبعد دقائق، أعادت
هايلي بيبر
مشاركة منشور جاستن عبر خاصية "الستوري"، وكتبت: أحبك يا جدو بروس.
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