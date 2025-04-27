Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة جد جاستن بيبر.. والأخير ينعاه بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
27-04-2025 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1352693-638813897452267942.jpg
Doc-P-1352693-638813897452267942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمر النجم الكندي جاستن بيبر بمرحلة صعبة من حياته، ويبدو أن الأمور لا تتحسن خاصة بعد وفاة جده بروس ديل في دار رعاية روتاري ستراتفورد بيرث في ستراتفورد، أونتاريو، يوم الخميس الماضي.
Advertisement
نعى جاستن بيبر جده المحب بمنشور مؤثر يستذكر فيه أكثر اللحظات الطريفة التي جمعتهما، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، مُرفقًا بصورة قديمة لهما تعود لعام 2009.

وكتب بيبر: بابا، لطالما سلبتُ كل أموالك، أتذكر أنك أخبرتني أن جدتي أعطتك مصروفًا أسبوعيًّا قدره 20 دولارًا!..كنتُ دائمًا أقنعك بإنفاقه على الوجبات الخفيفة في مباراة الهوكي مساء الجمعة. كنتَ تُعطيني إياه على مضض.

وأكمل بيبر تعليقه مستذكرًا المزيد من الذكريات الجميلة مع جده، ومعبّرًا عن مدى افتقاده له، قائلًا: لا أطيق الانتظار لرؤيتك قريبًا في الجنة.

واختتم بيبر حديثه: سأفتقدك. سأتألم. وسأجلس وأدع نفسي أتذكر كل الأوقات الرائعة التي قضيناها. وبعد دقائق، أعادت هايلي بيبر مشاركة منشور جاستن عبر خاصية "الستوري"، وكتبت: أحبك يا جدو بروس.
مواضيع ذات صلة
بكلمات مؤثرة... ليليان نمري تنعى انطوان كرباج
lebanon 24
28/04/2025 06:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. وائل كفوري يستذكر الياس الرحباني
lebanon 24
28/04/2025 06:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هل أعلن جاستن بيبر إفلاسه؟
lebanon 24
28/04/2025 06:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ظروفه الصحيّة... هل أفلس جاستن بيبر؟
lebanon 24
28/04/2025 06:18:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-04-27
10:38 | 2025-04-27
09:36 | 2025-04-27
08:40 | 2025-04-27
08:00 | 2025-04-27
07:07 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24