وفاة جد جاستن بيبر.. والأخير ينعاه بكلمات مؤثرة

يمر النجم الكندي بمرحلة صعبة من حياته، ويبدو أن الأمور لا تتحسن خاصة بعد وفاة جده بروس ديل رعاية روتاري في ستراتفورد، ، يوم الخميس الماضي.

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نعى جاستن جده المحب بمنشور مؤثر يستذكر فيه أكثر اللحظات الطريفة التي جمعتهما، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، مُرفقًا بصورة قديمة لهما تعود لعام 2009.



وكتب بيبر: ، لطالما سلبتُ كل أموالك، أتذكر أنك أخبرتني أن جدتي أعطتك مصروفًا أسبوعيًّا قدره 20 دولارًا!..كنتُ دائمًا أقنعك بإنفاقه على الوجبات الخفيفة في مباراة الهوكي مساء الجمعة. كنتَ تُعطيني إياه على مضض.



وأكمل بيبر تعليقه مستذكرًا المزيد من الذكريات الجميلة مع جده، ومعبّرًا عن مدى افتقاده له، قائلًا: لا أطيق الانتظار لرؤيتك قريبًا في الجنة.



واختتم بيبر حديثه: سأفتقدك. سأتألم. وسأجلس وأدع نفسي أتذكر كل الأوقات الرائعة التي قضيناها. وبعد دقائق، أعادت مشاركة منشور جاستن عبر خاصية "الستوري"، وكتبت: أحبك يا جدو بروس.