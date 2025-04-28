حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة مُصممة أزياء بارزة (صورة)

Advertisement

توفيت مصممة الأزياء جينا سلطان ، وسط حالة من الحزن بين محبيها وزملائها في الوسط الفني وعالم الأزياء.وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن سبب وفاة سلطان، إلا أن العديد من النشطاء عبر رجحوا أن تكون الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة، دون تأكيد رسمي من العائلة أو مصادر طبية.