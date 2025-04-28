Advertisement

فنون ومشاهير

حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة مُصممة أزياء بارزة (صورة)

Lebanon 24
28-04-2025 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1353030-638814548149785363.jpg
Doc-P-1353030-638814548149785363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت مصممة الأزياء جينا سلطان صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين محبيها وزملائها في الوسط الفني وعالم الأزياء.
Advertisement

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن سبب وفاة سلطان، إلا أن العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا أن تكون الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة، دون تأكيد رسمي من العائلة أو مصادر طبية.
 
 
 
وفاة مصممة الازياء جينا سلطان تحزن الوسط الفني

 
مواضيع ذات صلة
بعد وفاة مصممة أزياء شهيرة.. هذه خطورة عمليات شفط الدهون
lebanon 24
29/04/2025 05:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تدهورت حالتها بعد العملية.. وفاة مصممة أزياء شهيرة أثناء خضوعها لشفط دهون (صور)
lebanon 24
29/04/2025 05:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
lebanon 24
29/04/2025 05:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنها أعلن الخبر... وفاة فنانة بارزة بعد صراع مع المرض (صورة)
lebanon 24
29/04/2025 05:15:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:56 | 2025-04-28
14:15 | 2025-04-28
11:51 | 2025-04-28
10:38 | 2025-04-28
09:00 | 2025-04-28
08:00 | 2025-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24