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فنون ومشاهير
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة مُصممة أزياء بارزة (صورة)
Lebanon 24
28-04-2025
|
09:31
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توفيت مصممة الأزياء جينا سلطان
صباح اليوم
، وسط حالة من الحزن بين محبيها وزملائها في الوسط الفني وعالم الأزياء.
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وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي عن سبب وفاة سلطان، إلا أن العديد من النشطاء عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
رجحوا أن تكون الوفاة ناجمة عن أزمة قلبية مفاجئة، دون تأكيد رسمي من العائلة أو مصادر طبية.
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