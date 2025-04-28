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فنون ومشاهير

في حالة "صدمة شديدة".. إعلامية تتحدث عن حالة والدة صبحي عطري بعد وفاته (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2025 | 15:56
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تحدثت الإعلامية هبة حيدري مع الإعلامي زافين في برنامج عبر قناة "الجديد"، مستذكرة الإعلامي الراحل صبحي عطري.

وكانت هبة آخر من التقى بالراحل عطري خلال مقابلة خاصة.

وقالت: "أول شيء، بدنا نترحم على روحه. وفاته كانت فاجعة كبيرة للجميع. نحن الذين عرفناه عن قرب، وكان تجمعنا العديد من المناسبات. كان شخصًا ينبض بالفرح والسعادة والمهنية، وهو شخص محب للغاية في الوسط الإعلامي."

وتابعت: "كانت أكبر فاجعة أنه كان لدينا تواصل قريب جدًا. كنا نحضر لهذا اللقاء، الذي تأجل أكثر من مرة، وقررنا إيقاف برنامج "منا وفينا" خلال شهر رمضان. وصدفة، سبحان الله، تحدث عن كل شيء قبل وفاته بأيام في المقابلة."

وأضافت: "أكثر شيء أثر فيّ في المقابلة هو أنه عنجد بتفهم "الدنيا ما فيها شيء". قضينا ساعة في سيارته أمام المبنى بعد أن انتهينا من اللقاء. تحدثنا عن برنامجه الذي كان يحضره. حتى والدته، أيام العزاء، كانت تتحدث لي عنه، وكانت تقول لي أنه كان يجلس على اللابتوب هنا وهو متحمس جدًا لتحضير برنامجه."

وعن وضع عائلته، كشفت هبة أن والدته كانت قد زارته في ألمانيا، وأصرت على رؤيته قبل سفره، وكأنها كانت تودعه. وبعد وفاته كانت في حالة صدمة شديدة ولم تصدق ما حدث.

وأضافت: "توفي في ألمانيا ، وكان لا يرد على هواتفه لمدة يومين أو ثلاثة، لا على أصدقائه ولا على والدته. بدأوا بالبحث عنه واكتشفوا أنه في المستشفى بعدما سقط أمام صيدلية. كان قد شعر بوعكة صحية وآلام في البطن، فذهب لشراء دواء، فتعرض لجلطة."

 
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