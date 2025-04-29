فنان شهير جدّاً يتلقى تهديدات... هذا ما كشفه في تغريدة

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أثار مغني الراب الأميركي كانييه جدلًا واسعًا بعد تصريحات غير معتادة عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم فيها أنه تلقى تهديدات بالقتل عقب نشره تفاصيل "صادمة" حول ماضيه وعلاقته بأحد أقاربه.وكان ويست روّج مؤخرًا لأغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "أبناء العم"، والتي أثارت جدلًا واسعًا بسبب مضمونها وتصريحاته المرافقة لها، حيث تحدث عن علاقة غير معتادة مع أحد أقاربه خلال مرحلة مراهقته.وفي تغريدة، قال ويست: "حتى مع التهديدات بالقتل، سأواصل مشاركة الرسائل الإيجابية من ". (ارم نيوز)