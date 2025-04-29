بعدما بدا متعباً وخسر الكثير من وزنه... فنان يخرج عن صمته ويتحدّث عن وضعه الصحيّ

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تصدر الفنان المسرحي يوسف الجمل حديث رواد ، بعد مناشدة إحدى الصفحات على لرئيس الوزراء الأردني بالاطمئنان على صحته.وبدا الجمل في صورته مع الوزير الأردني، بملامح متعبة وخسارة وزن ملحوظة، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد الزيارة، حرص الجمل على توجيه الشكر والثناء لوزارة الثقافة والإشادة بجهودها في دعم الفنانين، موجهًا رساله لزملائه بالوسط لطمأنتهم على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنها مستقرة وأنه في طريقه للشفاء. (ارم نيوز)