حذفا كافة الصور التي تجمعهما... ماريتا الحلاني انفصلت عن زوجها!

أثارت الفنانة وزوجها الجدل، بعدما قاما بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابهما على " ".

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وأفادت معلومات "الجديد"، أنّ الانفصال حصل فعلا بين ، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الطلاق.

وأضافت أنّ ماريتا التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في ، انهت معاملات الانفصال اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في ، وتمّ الانفصال بكل حبّ واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات.