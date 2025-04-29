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فنون ومشاهير
حذفا كافة الصور التي تجمعهما... ماريتا الحلاني انفصلت عن زوجها!
Lebanon 24
29-04-2025
|
09:33
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أثارت الفنانة
ماريتا الحلاني
وزوجها
كميل أبي خليل
الجدل، بعدما قاما بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابهما على "
انستغرام
".
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وأفادت معلومات "الجديد"، أنّ الانفصال حصل فعلا بين
الثنائي
، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الطلاق.
وأضافت أنّ ماريتا التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في
أبو ظبي
، انهت معاملات الانفصال اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في
الامارات
، وتمّ الانفصال بكل حبّ واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات.
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