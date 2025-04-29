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فنون ومشاهير

حذفا كافة الصور التي تجمعهما... ماريتا الحلاني انفصلت عن زوجها!

Lebanon 24
29-04-2025 | 09:33
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أثارت الفنانة ماريتا الحلاني وزوجها كميل أبي خليل الجدل، بعدما قاما بحذف الصور التي تجمعهما عبر حسابهما على "انستغرام".
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وأفادت معلومات "الجديد"، أنّ الانفصال حصل فعلا بين الثنائي، الا انه لم يتم ذكر الأسباب التي أدت الى الطلاق.
 
 
وأضافت أنّ ماريتا التي تزوجت مدنيًا من كميل في 7 حزيران 2023 في أبو ظبي، انهت معاملات الانفصال اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة عقدت في الامارات، وتمّ الانفصال بكل حبّ واحترام وتفاهم بين الطرفَين دون أي خلافات.
 
 
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