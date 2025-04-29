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فنون ومشاهير

بعد اتّهامها بممارسة السحر.. فنان قدير يخرج عن صمته وهكذا دافع عن زوجته

Lebanon 24
29-04-2025 | 10:27
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عاد اسم الفنان الكويتي القدير جاسم النبهان إلى صدارة المشهد، بعد ظهوره في مقطع مصوَّر جديد، يرد فيه بشكل مباشر على موجة الجدل التي أعادت اتهامات قديمة تطال زوجته المغربية، بما فيها شائعات ممارستها السحر.
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الفيديو الذي نشرته زوجة جاسم النبهان عبر حسابها على "تيك توك"، حمل رسالة واضحة من الفنان الكويتي، تحدث فيها بصراحة عن طبيعة زواجه، ودافع عن شريكة حياته للمرة الثانية، بعد أن تصاعدت الانتقادات، إثر انتشار مقطع لوالدتها داخل دار رعاية اجتماعية.

وفي التسجيل المصور، رد جاسم النبهان بحزم على مزاعم اتهام زوجته بممارسة طقوس سحرية، مستغفراً من هذا الأمر قائلاً: "الكلام كله كذب في كذب أستغفر الله هذا إفك، زوجتي تحبني، وأستغفر الله من هذا الكلام". (الامارات 24)
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