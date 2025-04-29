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فنون ومشاهير

عن روح صبحي عطري... هذا ما فعلته ممثلة سورية شهيرة (صورة)

Lebanon 24
29-04-2025 | 13:25
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شاركت الممثلة السورية شكران مرتجى مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، بعد أيام على رحيل الإعلامي السوري صبحي عطري، مقطع فيديو قدمت من خلاله صدقة جارية عن روح صبحي عطري.
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وفي التفاصيل، نشرت شكران مقطع فيديو يظهر القران الكريم مع صفحة كُتب عليها اسم صبحي عطري، وقالت في الفيديو إنها تقدم حسنة جارية عن روح صبحي عطري.

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