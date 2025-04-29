عن روح صبحي عطري... هذا ما فعلته ممثلة سورية شهيرة (صورة)

بعد أيام على رحيل الإعلامي السوري ،

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وفي التفاصيل، نشرت شكران مقطع فيديو يظهر القران مع صفحة كُتب عليها اسم صبحي عطري، وقالت في الفيديو إنها تقدم حسنة جارية عن روح صبحي عطري.