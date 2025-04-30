Advertisement

فنون ومشاهير

توقف قلبه لدقائق.. تدهور صحة فنان قدير بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة (صورة)

Lebanon 24
30-04-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1353704-638815972342755426.jpeg
Doc-P-1353704-638815972342755426.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلال الأيام الماضية، تدهورت الحالة الصحية للممثل المصري نعيم عيسى بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد.
Advertisement

وقال سامي نجل عيسى إن حالة والده الصحية تدهورت إلى حد بعيد قبل يومين، مؤكداً توقفاً أصاب عضلة القلب لبضع دقائق، ما استدعى تدخل الفريق الطبي حينها، حيث تمكنوا من إنعاشه.
 
 
 
 
 
وأشار عيسى إلى أن والده يرقد حاليًا، في غرفة الرعاية المركزة عقب إصابته بالتهاب رئوي حاد، لافتًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى آخر بسبب تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن الممثل نعيم عيسى من مواليد محافظة الإسكندرية في العام 1937، والتحق في بداية مسيرته الفنية بفرق مسرحية، لينطلق بعدها نحو مشاركات عديدة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

ومن أشهر أعماله، تلك التي تعاون فيها مع النجم عادل إمام، في فيلمي "حنفي الأبهة" و "المتسول" ومسرحية "الواد سيد الشغال"، إلى جانب المسرحية الشهيرة "ريا وسكينة" مع الراحلتين شادية وسهير البابلي. (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
سقط على المسرح.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة قلبية مُفاجئة أثناء حفله (فيديو)
lebanon 24
30/04/2025 15:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
lebanon 24
30/04/2025 15:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتّهامها بممارسة السحر.. فنان قدير يخرج عن صمته وهكذا دافع عن زوجته
lebanon 24
30/04/2025 15:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
lebanon 24
30/04/2025 15:02:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:17 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:39 | 2025-04-30
06:55 | 2025-04-30
05:59 | 2025-04-30
05:33 | 2025-04-30
04:56 | 2025-04-30
04:00 | 2025-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24