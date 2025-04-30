توقف قلبه لدقائق.. تدهور صحة فنان قدير بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة (صورة)

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وقال سامي نجل عيسى إن حالة والده الصحية تدهورت إلى حد بعيد قبل يومين، مؤكداً توقفاً أصاب عضلة القلب لبضع دقائق، ما استدعى تدخل الفريق الطبي حينها، حيث تمكنوا من إنعاشه. خلال الأيام الماضية، تدهورت الحالة الصحية للممثل المصري نعيم بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة جراء إصابته بالتهاب رئوي حاد.وقال سامي نجل عيسى إن حالة والده الصحية تدهورت إلى حد بعيد قبل يومين، مؤكداً توقفاً أصاب عضلة القلب لبضع دقائق، ما استدعى تدخل الفريق الطبي حينها، حيث تمكنوا من إنعاشه.

وأشار عيسى إلى أن والده يرقد حاليًا، في غرفة الرعاية المركزة عقب إصابته بالتهاب رئوي حاد، لافتًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى آخر بسبب تدهور حالته الصحية.



يُذكر أن الممثل نعيم عيسى من مواليد في العام 1937، والتحق في بداية مسيرته الفنية بفرق مسرحية، لينطلق بعدها نحو مشاركات عديدة في المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.



ومن أشهر أعماله، تلك التي تعاون فيها مع النجم ، في فيلمي " الأبهة" و "المتسول" ومسرحية "الواد سيد الشغال"، إلى جانب المسرحية الشهيرة "ريا وسكينة" مع الراحلتين شادية وسهير . (إرم نيوز)