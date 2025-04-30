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فنون ومشاهير
اتصل بها بعد يوم من زواجه ببسمة بوسيل.. جليلة المغربية تفضح علاقتها بتامر حسني: بقبل كون زوجة تانية (فيديو)
Lebanon 24
30-04-2025
|
01:59
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روت الفنانة المغربية
جليلة
تفاصيل العلاقة القديمة التي جمعتها بالفنان المصري
تامر حسني
، مشيرة إلى أنه كان أول من اعترف لها بحبه، وأن خبر زواجه من الفنانة
بسمة بوسيل
تسبب لها في صدمة كبيرة.
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وقالت جليلة، خلال لقائها في برنامج "
الفصول الأربعة
" على
قناة الجديد
: "بدأ كل شيء صدفة، كنت معجبة بتامر من فيلم
عمر وسلمى
سنة 2009، وقلت لأصحابي وقتها إنه لو في فنان
مصري
ممكن أحبه هيكون تامر حسني، ومن ساعتها حصلت صدفة جمعتني به".
وأوضحت أنها تعرّفت إليه لأول مرة من خلال صديق مشترك دعاها لحضور حفلة له في دبي، ثم دعاها للعشاء معه في اليوم التالي، وتابعت: "لما شوفته أول مرة حسيت بإعجاب متبادل، وقعدنا نتكلم لحد
الفجر
".
وأضافت: "تامر هو اللي
بادر
وبعت لي
صباح الخير
بعدها، ومن وقتها بدأت العلاقة، شُفت منه حاجات حلوة وأخرى لا.. بس في الآخر النصيب ماكملش".
وتحدثت جليلة عن اللحظة التي علمت فيها بزواجه، قائلة: "كنت بجهز نفسي أطلع معاه على عشاء، وفجأة وصلتني مكالمة من صديق مقرّب بلغني فيها بزواجه، ساعتها اتكسرت حرفيًا، وصوتي فضل يصرخ للصبح، وكسرت أوضتي في الفندق من القهر".
وعما إذا كانت ستقبل ان تكون زوجة ثانية لتامر، أجابت: "لو وقتها عرض علي اكون زوجة تانية كنت وافقت، انشالله كون ضرة على 10 وقتها ما كانت بتفرق معي".
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