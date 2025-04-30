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فنون ومشاهير

خبر مؤلم.. وفاة فنانة سورية شهيرة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 52 عاماً (صورة)

Lebanon 24
30-04-2025 | 02:38
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توفيت الفنانة سمر عبد العزيز اليوم الأربعاء، عن عمر 52 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا.
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ونشرت صفحة النقابة، فرع دمشق على الفيسبوك صورة للراحلة وارفقتها بتعليق مقتضب أعلنت من خلاله الخبر الحزين، مشيرة الى أن النقابة ستتابع التفاصيل الأخرى المتعلقة بموعد التشييع والدفن الى ايام التعزية، وستنشرها تباعاً.

وعانت الفنانة السورية على مر السنوات الماضية من مرض السرطان واخذت كمية كبيرة من جرعات الكيماوي، وأعلنت في وقت سابق ان حالتها الصحية تحسنت بفضل العلاج ولكن جهاز المناعة تأثر بشكل كبير، ما ادى إلى اصابتها بالتهاب كبد يرقان، الذي تسبب بوفاتها في المستشفى.

يشار إلى ان سمر هي الشقيقة الصغرى للممثلة السورية سمر عبد العزيز، وقد شاركت في العديد من الاعمال التمثيلية من بينما شخصية "وداد" في مسلسل "باب الحارة"، وقدمت الفنانة الراحلة ايضاً مجموعة من الأغاني.(لها)
 
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