خبر مؤلم.. وفاة فنانة سورية شهيرة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر 52 عاماً (صورة)

توفيت الفنانة اليوم الأربعاء، عن عمر 52 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين في .

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ونشرت صفحة النقابة، فرع على الفيسبوك صورة للراحلة وارفقتها بتعليق مقتضب أعلنت من خلاله الخبر الحزين، مشيرة الى أن النقابة ستتابع التفاصيل الأخرى المتعلقة بموعد التشييع والدفن الى ايام التعزية، وستنشرها تباعاً.



وعانت الفنانة على مر السنوات الماضية من مرض السرطان واخذت كمية كبيرة من جرعات الكيماوي، وأعلنت في وقت سابق ان حالتها الصحية تحسنت بفضل العلاج ولكن جهاز المناعة تأثر بشكل كبير، ما ادى إلى اصابتها بالتهاب كبد يرقان، الذي تسبب بوفاتها في المستشفى.



يشار إلى ان سمر هي الشقيقة الصغرى للممثلة السورية سمر ، وقد شاركت في العديد من الاعمال التمثيلية من بينما شخصية "وداد" في مسلسل " "، وقدمت الفنانة الراحلة ايضاً مجموعة من الأغاني.(لها)