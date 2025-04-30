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فنون ومشاهير

بعدما أطلت بنحافة زائدة وخصر منحوت.. هل خضعت نجمة "اش اش" مي عمر لعملية شفط؟

Lebanon 24
30-04-2025 | 03:43
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قامت الفنانة المصرية مي عمر بالرد بطريقة عملية على الأخبار التي تم تداولها عن خضوعها لعملية شفط في منطقة الخصر، وذلك بعد تصدّرها مؤشرات البحث على "غوغل" عقب ظهورها في حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بخصر منحوت وجسم شديد النحافة.
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ونشرت مي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة ظهرت فيها داخل الجيم بملابس رياضية وجسم رشيق، لتنفي بها كل ما قيل عن خضوعها لعملية شفط ونحت للخصر، مكتفيةً بالصورة من دون أي تعليق.

يُذكر أن مي عمر شاركت في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "إش إش"، والذي حققت به نجاحاً كبيراً . (لها)
 
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