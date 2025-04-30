بعد غياب 8 سنوات.. مفاجأة من حسام حبيب!

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بعد غياب استمر نحو 8 سنوات، يعود الفنان المصري ، بألبوم غنائي جديد يتضمن 10 أغنيات تُطرح بشكل متتالٍ، خلال موسم صيف 2025.وانتهى حبيب من تسجيل الجزء الأكبر من أغاني ألبومه الجديد بطريقة "السنغل" على فترات متقاربة، حيث سيطرح كل 3 أيام أو أسبوع أغنية جديدة للجمهور.