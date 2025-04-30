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فنون ومشاهير

ممثل خسر الكثير من وزنه... ومصادر مُقرّبة منه تكشف السبب (صور)

Lebanon 24
30-04-2025 | 10:35
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رُصد الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو بجسد رشيق، أثناء قضائه إجازته مع صديقته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي.
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وشوهد الممثل البالغ من العمر 50 عامًا، والمعروف ببنيته الجسدية الممتلئة سابقًا، برفقة سيريتي البالغة من العمر 26 عامًا، أثناء مغادرتهما مطعما إسبانيا شهيرا.

وبدا أن الممثل قد خسر الكثير من وزنه الزائد. 
 
وتشير المصادر إلى أن خسارة دي كابريو للوزن لم تأت من أجل دور سينمائي، بل هي جهد واعٍ لتحسين صحته، مستوحى من صديقته سيريتي. 

وأشار مصدر مقرب من دي كابريو إلى أن النجم يركز الآن على الحفاظ على لياقته البدنية لمواكبة صديقته وأن تغيير نمط حياته نابع من حبه الحقيقي لها. (ارم نيوز)
 
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