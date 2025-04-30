20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ممثل خسر الكثير من وزنه... ومصادر مُقرّبة منه تكشف السبب (صور)
Lebanon 24
30-04-2025
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
رُصد الممثل الأميركي
ليوناردو دي كابريو
بجسد رشيق، أثناء قضائه إجازته مع صديقته عارضة الأزياء
فيتوريا سيريتي
.
Advertisement
وشوهد الممثل البالغ من العمر 50 عامًا، والمعروف ببنيته الجسدية الممتلئة سابقًا، برفقة سيريتي البالغة من العمر 26 عامًا، أثناء مغادرتهما مطعما
إسبانيا
شهيرا.
وبدا أن الممثل قد خسر الكثير من وزنه الزائد.
وتشير المصادر إلى أن خسارة دي كابريو للوزن لم تأت من أجل دور سينمائي، بل هي جهد واعٍ لتحسين صحته، مستوحى من صديقته سيريتي.
وأشار مصدر مقرب من دي كابريو إلى أن النجم يركز الآن على الحفاظ على لياقته البدنية لمواكبة صديقته وأن تغيير نمط حياته نابع من حبه الحقيقي لها. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" ميرا مخايل؟ خسرت الكثير من وزنها شاهدوا كيف أصبحت
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" ميرا مخايل؟ خسرت الكثير من وزنها شاهدوا كيف أصبحت
01/05/2025 03:31:03
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدا متعباً وخسر الكثير من وزنه... فنان يخرج عن صمته ويتحدّث عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
بعدما بدا متعباً وخسر الكثير من وزنه... فنان يخرج عن صمته ويتحدّث عن وضعه الصحيّ
01/05/2025 03:31:03
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر مقربة من حماس لفرانس برس: إسرائيل قتلت وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة
Lebanon 24
مصادر مقربة من حماس لفرانس برس: إسرائيل قتلت وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة
01/05/2025 03:31:03
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا آخر إطلالة لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
Lebanon 24
خسرت الكثير من وزنها.. شاهدوا آخر إطلالة لطليقة الفنان وائل كفوري (صورة)
01/05/2025 03:31:03
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مستعدة لخلع الحجاب في حالة واحدة... ممثلة معروفة تفاجئ جمهورها بتصريحها (فيديو)
Lebanon 24
مستعدة لخلع الحجاب في حالة واحدة... ممثلة معروفة تفاجئ جمهورها بتصريحها (فيديو)
16:00 | 2025-04-30
30/04/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تطورات نقل جثمانه وموعد دفنه.. هذا ما كشفته عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري (فيديو)
Lebanon 24
عن تطورات نقل جثمانه وموعد دفنه.. هذا ما كشفته عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري (فيديو)
14:00 | 2025-04-30
30/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. الموت يُؤلم نانسي عجرم: "بزعل كتير لما الناس اللي بحبن يفلّوا فجأة"
Lebanon 24
بالصورة.. الموت يُؤلم نانسي عجرم: "بزعل كتير لما الناس اللي بحبن يفلّوا فجأة"
09:30 | 2025-04-30
30/04/2025 09:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا... ماذا قال مكسيم خليل وسلاف فواخرجي؟
Lebanon 24
بعد أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا... ماذا قال مكسيم خليل وسلاف فواخرجي؟
08:33 | 2025-04-30
30/04/2025 08:33:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
07:39 | 2025-04-30
30/04/2025 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما.. هذه أسباب انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل ابي خليل
Lebanon 24
بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما.. هذه أسباب انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل ابي خليل
23:46 | 2025-04-29
29/04/2025 11:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصل بها بعد يوم من زواجه ببسمة بوسيل.. جليلة المغربية تفضح علاقتها بتامر حسني: بقبل كون زوجة تانية (فيديو)
Lebanon 24
اتصل بها بعد يوم من زواجه ببسمة بوسيل.. جليلة المغربية تفضح علاقتها بتامر حسني: بقبل كون زوجة تانية (فيديو)
01:59 | 2025-04-30
30/04/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
07:39 | 2025-04-30
30/04/2025 07:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور ابنتها ووالدتها التونسية.. نادين نسيب نجيم تفتتح أول متجر لها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بحضور ابنتها ووالدتها التونسية.. نادين نسيب نجيم تفتتح أول متجر لها في بيروت (فيديو)
00:34 | 2025-04-30
30/04/2025 12:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ذا فويس كيدز" اللبنانية لين حايك؟.. أصبحت جميلة جداً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ذا فويس كيدز" اللبنانية لين حايك؟.. أصبحت جميلة جداً (صور)
02:59 | 2025-04-30
30/04/2025 02:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2025-04-30
مستعدة لخلع الحجاب في حالة واحدة... ممثلة معروفة تفاجئ جمهورها بتصريحها (فيديو)
14:00 | 2025-04-30
عن تطورات نقل جثمانه وموعد دفنه.. هذا ما كشفته عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري (فيديو)
09:30 | 2025-04-30
بالصورة.. الموت يُؤلم نانسي عجرم: "بزعل كتير لما الناس اللي بحبن يفلّوا فجأة"
08:33 | 2025-04-30
بعد أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا... ماذا قال مكسيم خليل وسلاف فواخرجي؟
07:39 | 2025-04-30
قبل طلاقها... ماذا قالت ماريتا الحلاني عن كميل أبي خليل؟ إليكم الفيديو التالي
06:55 | 2025-04-30
زوجها ممثل عالميّ.. مُحامية لبنانيّة قد تُمنع من دخول الولايات المتّحدة الأميركيّة ما السبب؟
فيديو
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
Lebanon 24
جحيم في الجبال.. إسرائيل تستنجد لإخماد حرائق القدس (فيديو)
12:08 | 2025-04-30
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
Lebanon 24
إعلامي شهير يشن هجوماً عنيفاً على بسمة بوسيل.. هذا ما قاله عنها (فيديو)
04:00 | 2025-04-30
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصل بها بعد يوم من زواجه ببسمة بوسيل.. جليلة المغربية تفضح علاقتها بتامر حسني: بقبل كون زوجة تانية (فيديو)
Lebanon 24
اتصل بها بعد يوم من زواجه ببسمة بوسيل.. جليلة المغربية تفضح علاقتها بتامر حسني: بقبل كون زوجة تانية (فيديو)
01:59 | 2025-04-30
01/05/2025 03:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24