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فنون ومشاهير
عن تطورات نقل جثمانه وموعد دفنه.. هذا ما كشفته عائلة الإعلامي الراحل صبحي عطري (فيديو)
Lebanon 24
30-04-2025
|
14:00
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لا يزال رحيل الاعلامي
صبحي عطري
يشكل صدمة لعائلته ومحبيه الذين ينتظرون انتهاء الإجراءات الرسمية لإتمام مراسم تشييعه.
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وفي تقرير لبرنامج "ET بالعربي" أكدت عائلة الراحل أنها بانتظار انتهاء الأوراق الرسمية لنقل الجثمان من
ألمانيا
إلى دبي، ويتابع شقيقه أيهم الإجراءات ووجه الشكر للسفارة
السورية
، ودولة
الإمارات
، ووزارة الخارجية على دعمهم ومساندتهم،
على أمل
أن يتم تسريع إجراءات نقل جثمانه من ألمانيا.
وتحدثت والدة الاعلامي السوري التي لا تزال تحت الصدمة عن رحيله المفاجئ، وعبّرت عن حزنها الشديد بكلمات مؤثرة قائلة:"اللي صار صاعقة وما قادرة صدق في كل مكان بشوفه انه لح يدخل وكل ما بسمع صوت المفاتيح بحس إنه جاي… الله لا يذوق أم بولدها".
وتابعت "آخر
رمضان
كنا سوا وكان مبسوط كثير، قالي بدي سافر وكان بصادف عيد ميلاده بـ6 ايار قلتله روح وانبسط مع رفقاتك، أنا بسمي ابني ابن بطوطة، بحب السفر كثير وما رجع".
وحول الشائعات التي انتشرت حول ظروف وفاته، أكد شقيقه أيهم أن "كل التصريحات الرسمية بتصدر من العائلة فقط، وبعد انتهاء العزاء سيكون هناك خطوات قانونية بحق كل من نشر
أخبار كاذبة
".
إلى ذلك أكدت صديقته المقربة هدى
زين الدين
أن "آخر مكالمة كانت مليانة ضحك وما كان زعلان، صبحي شخص عنده طاقة كبيرة وايمان ما ممكن يوصل حاله لفترة الاكتئاب المزعج وهو كان بصدد التحضير لمشاريع جديدة، ومش مظبوط انه ما كان ممكن يلاقي فرص".
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