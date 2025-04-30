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فنون ومشاهير

مستعدة لخلع الحجاب في حالة واحدة... ممثلة معروفة تفاجئ جمهورها بتصريحها (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2025 | 16:00
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فجّرت الممثلة المصرية الشهرية ناني سعد الدين العديد من المفاجآت عن ظروف صعبة وقسرية عاشتها في العام الماضي، أدت إلى تراكم الديون عليها نتيجة اقتراض الأموال من الأصدقاء والمقربين لسد حاجاتها المعيشية؛ بسبب عدم وجود أي عروض فنية جديدة مُقدمة لها.
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وقالت الممثلة المصرية، في تصريحات لبرنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري، إنها مستعدة لخلع الحجاب وارتداء باروكة كنوع من التنازلات التي قد تجلب لها العروض التمثيلية، من وجهة نظرها، عقب اتخاذها قرار ارتداء الحجاب في شهر رمضان الماضي.

وأكدت أنها أرادت اتخاذ قرار ارتداء الحجاب قبل سنوات، لكنها تخوفت من عزوف صُنّاع الأعمال الفنية عن عرض الأدوار التمثيلية عليها، قائلة إن ذلك لم يمنعها من تنفيذ القرار العالق بداخلها منذ سنوات، على حد تعبيرها.

وباحت ناني سعد الدين باكية عن مرورها بضائقة مادية في العام الماضي، قائلة إنها "شعرت بالذل في محاولاتها الحصول على أدوار تمثيلية"، بعد ما أصابها من الضيق النفسي بسبب ما آلت إليه حالها من اضطرارها لاقتراض الأموال لسد حاجاتها المعيشية.

وذكرت أن المقابل المالي الذي حصلت عليه نظير مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" في رمضان الماضي سددت منه إجمالي مديونيتها بمبلغ 65 ألف جنيه.

ونوهت الممثلة المصرية إلى أن مشاعر سلبية كبيرة انتابتها بسبب محاولاتها المستمرة في طلب العمل والحصول على الأدوار التمثيلية عن طريق التواصل والطلب من بعض المخرجين والمنتجين والعاملين في الوسط الفني، دون استجابة، موجهة الشكر لشركة الصباح على منحها الفرصة للحضور في مسلسل "سيد الناس"، والمقدرة على سد ديونها من المقابل المادي الذي حصلت عليه من مشاركتها في المسلسل الدرامي.
 
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